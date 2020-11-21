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Як нині живе киянин, якому рівно рік тому у Ковелі подарували нове життя

Як нині живе киянин, якому рівно рік тому у Ковелі подарували нове життя
Рівно рік тому у Ковелі киянин Святослав отримав нове серце. Це була друга трансплантація серця у Ковелі, її місцеві лікарі виконали спільно з Борисом Тодуровим і командою Інституту серця МОЗ України.

Про те, як через рік живе і почувається прооперований пацієнт, на своїй сторінці у фейсбуці розповів тодішній очільник Ковельського МТМО, а нині гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук.

Олег Самчук пригадує, що пацієнт був у важкому стані. Після двох інфарктів його серце майже не виконувало свою функцію. Тож у Святослава не було б шансів, якби не рішення родини 42-річного чоловіка, який помер через інсульт, подарувати йому орган.

«Зараз Станіслав почувається чудово, франкція викиду - 66%! Коли вдома не працює ліфт, він без проблем піднімається сходами на 9 поверх, влаштувався на роботу, а нещодавно ще й втретє став дідусем.

Ми з командою щиро за нього радіємо і бажаємо йому та усім нашим реципієнтам міцного здоров'я на довгі роки.

Родині донора вкотре - глибокі співчуття та подяка. Завдяки вашому рішенню зараз живуть троє людей», - написав Олег Самчук.



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Теги: трансплантація, Ковель, серце, Олег Самчук
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