Як нині живе киянин, якому рівно рік тому у Ковелі подарували нове життя

Рівно рік тому у Ковелі киянинотримав нове серце. Це була друга трансплантація серця у Ковелі, її місцеві лікарі виконали спільно зі командою Інституту серця МОЗ України.Про те, як через рік живе і почувається прооперований пацієнт, на своїй сторінці у фейсбуці розповів тодішній очільник Ковельського МТМО, а нині гендиректор Львівської клінічної лікарні швидкої меддопомогиОлег Самчук пригадує, що пацієнт був у важкому стані. Після двох інфарктів його серце майже не виконувало свою функцію. Тож у Святослава не було б шансів, якби не рішення родини 42-річного чоловіка, який помер через інсульт, подарувати йому орган.«Зараз Станіслав почувається чудово, франкція викиду - 66%! Коли вдома не працює ліфт, він без проблем піднімається сходами на 9 поверх, влаштувався на роботу, а нещодавно ще й втретє став дідусем.Ми з командою щиро за нього радіємо і бажаємо йому та усім нашим реципієнтам міцного здоров'я на довгі роки.Родині донора вкотре - глибокі співчуття та подяка. Завдяки вашому рішенню зараз живуть троє людей», - написав Олег Самчук.