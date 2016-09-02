У Луцьку спіймали узбекистанця, який 3 роки нелегально жив в Україні

Сьогодні, 3 лютого, співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Волинській області у Луцьку виявили громадянина Республіки Узбекистан, котрий перебував на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що іноземець не виконав попереднє рішення державної міграційної служби про примусове повернення та майже 3 роки нелегально проживав в Україні.Оперативники на іноземця склали адміністративний протокол за статтею 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.Правопорушника передали спеціалістам Управління державної міграційної служби у Волинській області для прийняття рішення про видворення за межі України із забороною в‘їзду.