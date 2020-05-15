Два летальних випадки і 94 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:



м. Луцьк – 38,

Луцький район – 4,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район – 16,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 2,

Володимир-Волинський район – 7,

Іваничівський район – 2,

Локачинський район – 4,

Ковельський район – 9,

Старовижівський район – 1,

Ратнівський район – 1,

Турійський район –2,

Любешівський район – 4.



Усього станом на 3 лютого в області зареєстрували 37 070 випадків.

Одужало – 34 482 особи (за останню добу – 143).



Летальні випадки – 583 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ратнівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 145 973 особи, за минулу добу - 704 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 94 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:м. Луцьк – 38,Луцький район – 4,Горохівський район – 3,Ківерцівський район – 16,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 2,Володимир-Волинський район – 7,Іваничівський район – 2,Локачинський район – 4,Ковельський район – 9,Старовижівський район – 1,Ратнівський район – 1,Турійський район –2,Любешівський район – 4.Усього станом на 3 лютого в області зареєстрували 37 070 випадків.Одужало – 34 482 особи (за останню добу – 143).Летальні випадки – 583 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ратнівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 145 973 особи, за минулу добу - 704 особи.

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