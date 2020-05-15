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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Два летальних випадки і 94 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

Два летальних випадки і 94 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 94 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Зокрема, нові випадки виявили у таких містах і районах області:

м. Луцьк – 38,
Луцький район – 4,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район – 16,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 2,
Володимир-Волинський район – 7,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 4,
Ковельський район – 9,
Старовижівський район – 1,
Ратнівський район – 1,
Турійський район –2,
Любешівський район – 4.

Усього станом на 3 лютого в області зареєстрували 37 070 випадків.
Одужало – 34 482 особи (за останню добу – 143).

Летальні випадки – 583 (за останню добу – 2: Ківерцівський район – 1, Ратнівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 145 973 особи, за минулу добу - 704 особи.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинська ОДА
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