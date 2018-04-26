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На фасаді коледжу у Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на Сході воїнам

На фасаді коледжу у Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на Сході воїнам
У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим в зоні ООС випускникам Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.

Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.

Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що в міську раду надійшло звернення Волинського коледжу Національного університету харчових технологій з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим в ООС випускникам коледжу, а саме: Шульзі Максиму, Махновцю Віталію, Писаруку Сергію, Климюку Ігорю, Єлістратову Андрію, Пасичнюку Максиму, Горкавчуку Олегу на вулиці Кафедральній, 6.

«Які тут складнощі в цьому питанні? Приміщення коледжу – пам’ятка архітектури національного значення. Фактично ми зобов’язуємо коледж розробити проєкт і погодити його в управління культури, з питань релігій та національностей ОДА», - повідомив Туз.

Члени виконкому відповідний проєкт рішення підтримали. Мер Ігор Поліщук доручив управлінню містобудування та архітектури підготувати відповідне рішення про надання згоди департаменту ЖКГ на виготовлення та встановлення меморіальних гранітних дощок загиблим за кошти з міського бюджету.

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Теги: меморіальні дошки, коледж, Луцьк
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