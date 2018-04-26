На фасаді коледжу у Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим на Сході воїнам

У Луцьку встановлять меморіальні дошки загиблим в зоні ООС випускникам Волинського коледжу Національного університету харчових технологій.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що в міську раду надійшло звернення Волинського коледжу Національного університету харчових технологій з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблим в ООС випускникам коледжу, а саме:на вулиці Кафедральній, 6.«Які тут складнощі в цьому питанні? Приміщення коледжу – пам’ятка архітектури національного значення. Фактично ми зобов’язуємо коледж розробити проєкт і погодити його в управління культури, з питань релігій та національностей ОДА», - повідомив Туз.Члени виконкому відповідний проєкт рішення підтримали. Мердоручив управлінню містобудування та архітектури підготувати відповідне рішення про надання згоди департаменту ЖКГ на виготовлення та встановлення меморіальних гранітних дощок загиблим за кошти з міського бюджету.