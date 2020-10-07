Шахрайка, яка «зняла порчу» з волинянки за 150 тисяч гривень, відбулася умовним





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 26-го січня, пише



Відповідно до матеріалів справи, 28-го вересня 2017 року, обвинувачена прийшла до потерпілої додому й, використовуючи словесні маніпуляції, переконала її у необхідності здійснення відповідного обряду «зняття порчі». Опісля видурила в довірливої жінки золотих прикрас та грошей на загальну суму 51 тисяча 675 гривень.



Та на цьому так звана ворожка не зупинилася. Переконавши цю ж саму нововолинянку в тому, що її діти хворі й нібито можуть померти, а на її родину наведено «порчу», яку потрібно відробити якнайшвидше, продовжила шахраювати й «тягнути» з неї гроші.



Обманюючи та застосовуючи психологічний тиск при особистих зустрічах і багаторазових дзвінках, спонукала жінку до передачі їй грошей та золотих прикрас, а також просила перераховувати кошти через банківську систему. Загалом було зафіксовано шість епізодів шахрайства. Сума завданих збитків – 145 тисяч 865 гривень.



Відтак, проти шахрайки порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України (Шахрайство вчинене повторно).



Під час засідання суду обвинувачена свою вину не визнала та відмовилася свідчити. Проте на стадії досудового розслідування вона повернула потерпілій 28 310 гривень.



Потерпіла розповіла, що повірила ворожці, бо та повідомляла їй такі факти, які не могли бути відомі стороннім особам, обіцяла повернути гроші та ювелірні вироби, які ніби то були потрібні лише для проведення обряду, а також запевняла, що кошти та перераховує «черниці у Почаїв», а не їй особисто.



Виманюючи кошти та прикраси, ворожка наполягала, що їй потрібні «відкупні», оскільки дитина може задихнутись, а потім взагалі перейшла до погроз, кажучи «не даси, будуть проблеми». Окрім цього, вона забороняла давати ліки її дитині, кажучи, що вона за неї молиться.



Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав «ворожку» винною та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Однак звільнив її від відбування покарання, якщо протягом трьох років вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.



Також шахрайка повинна відшкодувати потерпілій 117 555 гривень майнової шкоди завданої злочином.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську шахрайка, притворившись ворожкою, переконала нововолинянку в необхідності «зняття порчі» заради допомоги хворій дитині та видурила в неї грошових коштів та ювелірних виборів на 145 865 гривень. В результаті зловмисниця опинилася на лаві підсудних.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 26-го січня, пише "Буг". Відповідно до матеріалів справи, 28-го вересня 2017 року, обвинувачена прийшла до потерпілої додому й, використовуючи словесні маніпуляції, переконала її у необхідності здійснення відповідного обряду «зняття порчі». Опісля видурила в довірливої жінки золотих прикрас та грошей на загальну суму 51 тисяча 675 гривень.Та на цьому так звана ворожка не зупинилася. Переконавши цю ж саму нововолинянку в тому, що її діти хворі й нібито можуть померти, а на її родину наведено «порчу», яку потрібно відробити якнайшвидше, продовжила шахраювати й «тягнути» з неї гроші.Обманюючи та застосовуючи психологічний тиск при особистих зустрічах і багаторазових дзвінках, спонукала жінку до передачі їй грошей та золотих прикрас, а також просила перераховувати кошти через банківську систему. Загалом було зафіксовано шість епізодів шахрайства. Сума завданих збитків – 145 тисяч 865 гривень.Відтак, проти шахрайки порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України (Шахрайство вчинене повторно).Під час засідання суду обвинувачена свою вину не визнала та відмовилася свідчити. Проте на стадії досудового розслідування вона повернула потерпілій 28 310 гривень.Потерпіла розповіла, що повірила ворожці, бо та повідомляла їй такі факти, які не могли бути відомі стороннім особам, обіцяла повернути гроші та ювелірні вироби, які ніби то були потрібні лише для проведення обряду, а також запевняла, що кошти та перераховує «черниці у Почаїв», а не їй особисто.Виманюючи кошти та прикраси, ворожка наполягала, що їй потрібні «відкупні», оскільки дитина може задихнутись, а потім взагалі перейшла до погроз, кажучи «не даси, будуть проблеми». Окрім цього, вона забороняла давати ліки її дитині, кажучи, що вона за неї молиться.Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав «ворожку» винною та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Однак звільнив її від відбування покарання, якщо протягом трьох років вона не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов'язки.Також шахрайка повинна відшкодувати потерпілій 117 555 гривень майнової шкоди завданої злочином.

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