вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні підготували нові штрафи для далекобійників

В Україні підготували нові штрафи для далекобійників
Верховна Рада у вівторок, 2 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів.

Про це повідомляє Мінінфраструктури, - пише ТСН.

Мова йде про законопроєкт №3742 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", який покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі.

За відповідний законопроєкт віддали свій голос 308 народних депутатів.

Також відповідно законопроєкту "Укртрансбезпека" матиме право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують вагові параметри.

Крім того, документом встановлюється відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищується відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Ухвалені нормативи пов’язані із законопроєктом №3743, який також чекає на друге читання у парламенті. Він посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:

- Штраф для вантажовідправників за порушення під час внесення відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тисячі грн;

- Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження: до 2 % включно у розмірі 1 700 грн; від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн; від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн; (залишені без змін) від 10% до 20% у розмірі 17 тисячі грн; (залишені без змін) від 20% до 30% у розмірі 34 тисячі грн; понад 30% у розмірі 51 тисячі грн;

- Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тисячі грн;

- Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників "Укртрансбезпеки" щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тисячі грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штрафи, далекобійники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 750 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
В Україні підготували нові штрафи для далекобійників
Сьогодні, 11:50
Шахрайка, яка «зняла порчу» з волинянки за 150 тисяч гривень, відбулася умовним
Сьогодні, 11:42
У сервісному центрі у Луцьку виявили сумнівний автомобіль Audi
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів
02 лютий, 12:07
Сом − 425 гривень, лящ − 170: скільки волиняни заплатять за незаконну риболовлю Сом − 425 гривень, лящ − 170: скільки волиняни заплатять за незаконну риболовлю
27 січень, 20:41
«Євробляхи» в Україні: хто та на яку суму може карати власників авто з іноземною реєстрацією «Євробляхи» в Україні: хто та на яку суму може карати власників авто з іноземною реєстрацією
19 січень, 12:30
На Волині за незаконну торгівлю новорічними ялинками порушники сплатили майже 70 тисяч гривень штрафу На Волині за незаконну торгівлю новорічними ялинками порушники сплатили майже 70 тисяч гривень штрафу
04 січень, 12:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
Сьогодні, 12:44
 0
У Луцьку куплять два сміттєвози
Сьогодні, 12:33
 0
На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 750 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
 0
В Україні підготували нові штрафи для далекобійників
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8