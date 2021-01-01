В Україні підготували нові штрафи для далекобійників





Про це повідомляє Мінінфраструктури, - пише



Мова йде про законопроєкт №3742 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", який покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі.



За відповідний законопроєкт віддали свій голос 308 народних депутатів.



Також відповідно законопроєкту "Укртрансбезпека" матиме право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують вагові параметри.



Крім того, документом встановлюється відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищується відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.



Ухвалені нормативи пов’язані із законопроєктом №3743, який також чекає на друге читання у парламенті. Він посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:



- Штраф для вантажовідправників за порушення під час внесення відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тисячі грн;



- Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження: до 2 % включно у розмірі 1 700 грн; від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн; від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн; (залишені без змін) від 10% до 20% у розмірі 17 тисячі грн; (залишені без змін) від 20% до 30% у розмірі 34 тисячі грн; понад 30% у розмірі 51 тисячі грн;



- Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тисячі грн;



- Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників "Укртрансбезпеки" щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тисячі грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада у вівторок, 2 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів.Про це повідомляє Мінінфраструктури, - пише ТСН Мова йде про законопроєкт №3742 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", який покликаний законодавчо закріпити можливість фіксації порушень габаритно-вагових параметрів в автоматичному режимі.За відповідний законопроєкт віддали свій голос 308 народних депутатів.Також відповідно законопроєкту "Укртрансбезпека" матиме право стягувати у судовому порядку плату за проїзд для вантажівок, які порушують вагові параметри.Крім того, документом встановлюється відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно підвищується відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.Ухвалені нормативи пов’язані із законопроєктом №3743, який також чекає на друге читання у парламенті. Він посилює відповідальність учасників перевезень і вводить нові штрафи за порушення габаритно-вагових параметрів, а саме:- Штраф для вантажовідправників за порушення під час внесення відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тисячі грн;- Штраф для користувачів (власників) транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від % перевантаження: до 2 % включно у розмірі 1 700 грн; від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн; від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн; (залишені без змін) від 10% до 20% у розмірі 17 тисячі грн; (залишені без змін) від 20% до 30% у розмірі 34 тисячі грн; понад 30% у розмірі 51 тисячі грн;- Штраф за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тисячі грн;- Штраф для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників "Укртрансбезпеки" щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань у розмірі 51 тисячі грн.

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