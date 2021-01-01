Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 750 тисяч гривень

Директора волинського підприємства підозрюють у заволодінні понад 750 тисячами гривень бюджетних коштів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке виконувало роботи із термомодернізації будівлі однієї зі шкіл у Нововолинську, упродовж липня 2019 – січня 2020 року підписав чотири акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість із внесеними до них неправдивими відомостями.Згодом з'ясувалося, що роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду.На підставі підроблених документів на рахунки підприємства було зайво перераховано понад 750 тисяч гривень.Триває досудове розслідування.Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.