Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 750 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
Директора волинського підприємства підозрюють у заволодінні понад 750 тисячами гривень бюджетних коштів.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке виконувало роботи із термомодернізації будівлі однієї зі шкіл у Нововолинську, упродовж липня 2019 – січня 2020 року підписав чотири акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість із внесеними до них неправдивими відомостями.
Згодом з'ясувалося, що роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду.
На підставі підроблених документів на рахунки підприємства було зайво перераховано понад 750 тисяч гривень.
Триває досудове розслідування.
Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.
Фото - ілюстративний
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що керівник господарського товариства, яке виконувало роботи із термомодернізації будівлі однієї зі шкіл у Нововолинську, упродовж липня 2019 – січня 2020 року підписав чотири акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість із внесеними до них неправдивими відомостями.
Згодом з'ясувалося, що роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно-кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду.
На підставі підроблених документів на рахунки підприємства було зайво перераховано понад 750 тисяч гривень.
Триває досудове розслідування.
Вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу.
Фото - ілюстративний
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