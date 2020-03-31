Земля «автоматично» переходитиме покупцю будівлі: за яких умов





Про це



Закон встановлює «автоматичний» перехід прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю або споруду до нового власника майна.



За відповідний законопроєкт №0850 проголосували 297 народних депутатів.



Документ перебував на розгляді парламенту з 2015 року.



Закон встановлює строки для звернення набувача будинку до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому в користування відповідну земельну ділянку (10 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості), а також терміни для розірвання попереднього і укладення нового договору з власником такої земельної ділянки (не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості).



Автори законопроєкту зазначають, що для здійснення забудови оформлення права на земельну ділянку є необхідною умовою.



Таким чином, якщо об'єкт незавершеного будівництва був переданий іншій особі (проданий, успадкований), то без переоформлення прав на землю (в тому числі права оренди), здійснення будівництва буде незаконним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розташованого на ній об'єкта нерухомості».Про це пише Економічна правда.Закон встановлює «автоматичний» перехід прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю або споруду до нового власника майна.За відповідний законопроєкт №0850 проголосували 297 народних депутатів.Документ перебував на розгляді парламенту з 2015 року.Закон встановлює строки для звернення набувача будинку до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому в користування відповідну земельну ділянку (10 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості), а також терміни для розірвання попереднього і укладення нового договору з власником такої земельної ділянки (не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомості).Автори законопроєкту зазначають, що для здійснення забудови оформлення права на земельну ділянку є необхідною умовою.Таким чином, якщо об'єкт незавершеного будівництва був переданий іншій особі (проданий, успадкований), то без переоформлення прав на землю (в тому числі права оренди), здійснення будівництва буде незаконним.

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