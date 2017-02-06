вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків

На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
На території КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” відремонтували кімнати для тимчасового проживання медиків.

Про це повідомляє сайт міської ради.

Приміщення під житло для працівників ТМО, що приїжджають сюди працювати з інших областей, облаштували на території лікарні. У ньому є кухня загального користування та 16 кімнат з окремими санвузлами.

Щоб провести ремонт у них, було спрямовано 350 тисяч гривень із міського бюджету та ще 90 тисяч гривень коштів територіального медичного об’єднання.

Про додаткові можливості для надання житла медикам міський голова говорив із начальником відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міськради Іриною Ліщук, генеральним директором КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” Тетяною Ващук, медичним директором ТМО Віталієм Баюном.

“У медицині працюють сильні й сміливі люди, які беруть на себе відповідальність приймати складні рішення, присвячують своє життя порятунку життів в будь-який час та за будь-яких обставин. Важливо створити умови, щоб вони відчували власну значущість, повагу до своєї професії та хотіли жити й працювати у нашій громаді”, – зазначив Ігор Пальонка.

Він наголосив, що принциповою позицією влади спільно з керівництвом лікарні має стати пошук варіантів надання житла лікарям, наприклад, через домовленості із забудовниками про виділення медпрацівникам квартир у новобудовах.

“Ми повинні напрацювати діючі кейси соцзабезпечення гідних умов праці та життя для медиків, аби бути певними, що у випадку необхідності буде кому рятувати наше життя та здоров’я”, – резюмував міський голова.

На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, лікарня, кімнати, проживання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
Сьогодні, 12:44
У Луцьку куплять два сміттєвози
Сьогодні, 12:33
На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 750 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
В Україні підготували нові штрафи для далекобійників
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Коли відновлять послугу – невідомо: волинська лікарня 2-й день – без води Коли відновлять послугу – невідомо: волинська лікарня 2-й день – без води
22 січень, 14:22
Аргументів достатньо, щоб у Володимирі створили госпітальний округ, - Гузь Аргументів достатньо, щоб у Володимирі створили госпітальний округ, - Гузь
06 лютий, 2017, 12:41
У місті на Волині 39 медиків погодилися вакцинуватися від Covid-19 У місті на Волині 39 медиків погодилися вакцинуватися від Covid-19
02 лютий, 12:45
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
01 лютий, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
Сьогодні, 12:44
 0
У Луцьку куплять два сміттєвози
Сьогодні, 12:33
 0
На Волині у аварії зіткнулись дві вантажівки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Директора волинського підприємства підозрюють у махінаціях на 750 тисяч гривень
Сьогодні, 12:07
 0
В Україні підготували нові штрафи для далекобійників
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8