На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків





Про це повідомляє



Приміщення під житло для працівників ТМО, що приїжджають сюди працювати з інших областей, облаштували на території лікарні. У ньому є кухня загального користування та 16 кімнат з окремими санвузлами.



Щоб провести ремонт у них, було спрямовано 350 тисяч гривень із міського бюджету та ще 90 тисяч гривень коштів територіального медичного об’єднання.



Про додаткові можливості для надання житла медикам міський голова говорив із начальником відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міськради Іриною Ліщук, генеральним директором КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” Тетяною Ващук, медичним директором ТМО Віталієм Баюном.



“У медицині працюють сильні й сміливі люди, які беруть на себе відповідальність приймати складні рішення, присвячують своє життя порятунку життів в будь-який час та за будь-яких обставин. Важливо створити умови, щоб вони відчували власну значущість, повагу до своєї професії та хотіли жити й працювати у нашій громаді”, – зазначив Ігор Пальонка.



Він наголосив, що принциповою позицією влади спільно з керівництвом лікарні має стати пошук варіантів надання житла лікарям, наприклад, через домовленості із забудовниками про виділення медпрацівникам квартир у новобудовах.



“Ми повинні напрацювати діючі кейси соцзабезпечення гідних умов праці та життя для медиків, аби бути певними, що у випадку необхідності буде кому рятувати наше життя та здоров’я”, – резюмував міський голова.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” відремонтували кімнати для тимчасового проживання медиків.Про це повідомляє сайт міської ради.Приміщення під житло для працівників ТМО, що приїжджають сюди працювати з інших областей, облаштували на території лікарні. У ньому є кухня загального користування та 16 кімнат з окремими санвузлами.Щоб провести ремонт у них, було спрямовано 350 тисяч гривень із міського бюджету та ще 90 тисяч гривень коштів територіального медичного об’єднання.Про додаткові можливості для надання житла медикам міський голова говорив із начальником відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міськради Іриною Ліщук, генеральним директором КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” Тетяною Ващук, медичним директором ТМО Віталієм Баюном.“У медицині працюють сильні й сміливі люди, які беруть на себе відповідальність приймати складні рішення, присвячують своє життя порятунку життів в будь-який час та за будь-яких обставин. Важливо створити умови, щоб вони відчували власну значущість, повагу до своєї професії та хотіли жити й працювати у нашій громаді”, – зазначив Ігор Пальонка.Він наголосив, що принциповою позицією влади спільно з керівництвом лікарні має стати пошук варіантів надання житла лікарям, наприклад, через домовленості із забудовниками про виділення медпрацівникам квартир у новобудовах.“Ми повинні напрацювати діючі кейси соцзабезпечення гідних умов праці та життя для медиків, аби бути певними, що у випадку необхідності буде кому рятувати наше життя та здоров’я”, – резюмував міський голова.

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