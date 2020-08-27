вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО

На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
На Волині співробітники Служби безпеки України затримали адвоката, причетного до отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє управління Служби безпеки України у Волинській області.

За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 400 доларів США, які нібито призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб.

Правоохоронці затримали захисника “на гарячому” під час отримання усієї суми хабара.

Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішуєть питання щодо повідомлення адвокату про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, можливо причетні до корупційного правопорушення.

Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Волинська обласна прокуратура.

На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, СБУ, адвокат Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Адвокат и взятка - понятия несовместимые. Для адвоката попытка решения вопроса - это благодарность. А вот благодарность госслужащему, прокурору, депутату, судье и прочим - вот это уже взятка
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 13:40
Майбутня пенсія заробітчан: як отримувати виплати в Україні та за кордоном
Сьогодні, 13:25
На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
Сьогодні, 12:58
На території волинської лікарні облаштували кімнати для тимчасового проживання медиків
Сьогодні, 12:44
У Луцьку куплять два сміттєвози
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 13:40
Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО Торгували документами для моряків: в Одесі СБУ викрила хабарників. ФОТО
27 серпень, 2020, 07:15
У Луцьку на хабарі викрили заступницю начальника одного з відділів поліції. ФОТО У Луцьку на хабарі викрили заступницю начальника одного з відділів поліції. ФОТО
27 квітень, 2020, 20:07
Волинські СБУшники затримали на хабарі очільника міжрегіонального управління Мін'юсту. ФОТО Волинські СБУшники затримали на хабарі очільника міжрегіонального управління Мін'юсту. ФОТО
20 березень, 2020, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
 0
«Цей урок він запам’ятає надовго»: водій луцької маршрутки вибачився перед матір’ю загиблого воїна
Сьогодні, 14:12
 0
«Бізнесмен» з Волині, у гаражі якого знайшли фальсифікований алкоголь, постане перед судом
Сьогодні, 14:07
 0
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 13:40
 0
Майбутня пенсія заробітчан: як отримувати виплати в Україні та за кордоном
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8