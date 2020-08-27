На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО





Про це повідомляє



За даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 400 доларів США, які нібито призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб.



Правоохоронці затримали захисника “на гарячому” під час отримання усієї суми хабара.



Кримінальне провадження розпочали за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішуєть питання щодо повідомлення адвокату про підозру та обрання міри запобіжного заходу.



Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, можливо причетні до корупційного правопорушення.



Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Волинська обласна прокуратура.







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