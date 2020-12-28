У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 4 лютого. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Кладнів
2. 9:00-17:00
школа, церква
с. Нехворощі вул. Шкільна, Набережна;
3. 9:00-17:00
м. Володимир вул. Григорія Косинки, пров. Тупиковий
4. 9:00-17:00
шиномонтаж, м-н "Монарх", бар "Княгині Ольги", м-н "Наш край", сауна ФОП Калінін, церква, охоронна фірма "Арсенал", майстерня ВПУ, СКЛАД "Волиньгаз", залізничний переїзд вул. Сагайдачного м. Володимир вул. Міцкевича, Мілашенкова, Гуденка. Проскури, Косинки, Курченко, Сагайдачного, Володимира Великого, Червоного Хреста, Хвильового. Наливайка,
кн. Ольги, акад. Сахарова, Наталії Ужвій,пров. Вишневий, Павлова 32, п’ятиповерхівка
Володимира Великого 1;
5. ТП-331
реконструкція лінії 0.4 9:00-17:00 м-н "АВС", м-н "Дункан", ресторан "Зустріч", аптека, ВІДДІЛЕННЯ "уКРПОШТИ", будинок культури, комунгосп м. Устилуг вул. Володимирська, Левенцова, Шевченка, Матросова, Грушевського, Стравинського. Гагаріна;
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська.
2. ПЛ0,4кВ Л-2 від КТП-290 9:00-17:00 с.Ватинець:
вул.Чеська.
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
с.Ст.Лішня (Хутір)
2. 10.00-16.00
с/рада адмінбудинок ФОП Хомяк с.Завидів вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
с. Карпилівка, вул. Зелена.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-5 КТП-196 09:00 - 17:00 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room), Камінь-Каширське ВУЖКГ по вул.. Ковельській, Готель 2, Куява Микола Адамович (майстерня), ФОП Сус Тетяна Миколаївна (ELEN SUS), ФОП Фарина Ігор Леонідович (м-н Автозапчастини), м-н Малятко, ФОП Никитюк Юрій Володимирович, Ощадбанк, ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж), Петрук Микола Миколайович (промтовари), м-н Троянда, церква, ФОП Савлук Іван Васильович (телемайстерня), салон краси «Ажур», ФОП Гарбарчук Олег Євгенійович (магазин), магазин Достаток, ФОП Скоць Любов Андріївна, ФОП Херло Валентина Сергіївна м. Камінь-Каширський, вул.Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково), вул.. Кутова, вул. Лісна, пров.Матросова.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка Червинська, вул.Центральна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-4 09:00 - 18:00 ВУЖКГ по вул. Чкалова. м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), вул. Чкалова.
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-85 8:30-17:00 с.Озеро – АТС
ФОП Люшук Н.С. - магазин
ФОП Демчук А.В. - магазин
ФОП Забожчук О.А. - магазин с. Озеро
вул.Мирна
вул. Л.Українки,
вул. Шевченка
вул. М.Олексюка,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-56 8:30-17:00 с.Котів - школа, дитячий садок
РГ Церкви ХВЄ п'ятидесятників с.Котів
вул.Перемоги,1-15,
вул.17-го Вересня,буд.1-23 ,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-176 8:30-17:00 с. Карпилівка - дит.садок с.Карпилівка
вул.Молодіжна,
вул.Ів.Франка,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церква
ФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівка
вул., Шкільна,
вул.Незалежності,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Тиверців буд.12-32,
вул.Шопена,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
м.Ковель вул.Мрії
2. 9:00-17:00
СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
3. ПЛ-0,4кВ КТП-78 9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
4. ПЛ-0,4кВ ЩТП-395 9:00-17:00 Населення с.Облапи
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Війниця вул.Луцька і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі
3. КТП-119 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Л.Українки і прилеглі
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Гнідавська 29-43, 18,20,
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП- 493 9:00 - 18:00 с.Олеськ
2. ПЛ-0.4 КТП-113 9:00-18:00 с.Запілля
3. ПЛ-10 Л 52-02 від ЛВН-256 до КВН-22 (ТП-486. 249. 250. 67. 246. 247. 248. 245. 302. 484) 9:00 – 18:00
Д. садок с.Сильно
школа с.Сильно
Клуб с.Сильно
ФОП Оксентюк Анатолій Данилович
ФОП Сиротюк Марія Володимирівна
Школа с.Крушинець
Магазин
КООП "Поляна"
ФОП Стукач М.Ф. с.Сильно, Гуменці, Крушинець, частково с.Заболоття
4. ПЛ-10 Л26-05 від ПС до ЛР-333
(ТП-445. 448. 462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"
Житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка .Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
5. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171
(ТП 194.548.543.261. 262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна
с.Омеляне.Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ФАП, Будівля храму, Дім молитви, відділення Укрпошти с. Цир вул. Берегова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. КТП-85 10:00-16:00
с. С.-Млинівські (с.Млинове)
2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2
від ТП-170 13:00-16:30
Б/к: с.Щедрогір
Школа: с.Щедрогір
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с. Щедрогір частково с. Щедрогір (Школа)
3. ПЛ-04 кВ Л-1
від ТП-91 9:30-15:00
КЕВ м.Володимир-Волинський: Військомат смт. Ратне
частково смт. Ратне (р-н Школа №2) вул.: Серпнева, Шевченка, Центральна, Проектна, пров. Шевченка
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-427 9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2. КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру, Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л13-03 від ЛР-122 10:00-17:00 Бази відпочинку: Форест Хаус, Нацбанку, Обєднана.
с.Поліське Школа с Бронетівка, с Поліське.
2. КТП-187 Л-1;Л-3 10:00-17:00 Магазин: Тракторні Запчастини, М’ясна Точка смт Стара Вижівка. Вул: Ватутіна, Партизанська, Привокзальна, 1Травня, Незалежності.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-71 10:00-16:30 ФОП Данилюк В.А- магазин, церква с.Радовичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 Л-2 10:00-16:30 ФАП, церква с.Відють
3. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-296 11:00-15:00 ТзОВ «ВВ Агро»- бригада с.Туропин
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Кладнів
2. 9:00-17:00
школа, церква
с. Нехворощі вул. Шкільна, Набережна;
3. 9:00-17:00
м. Володимир вул. Григорія Косинки, пров. Тупиковий
4. 9:00-17:00
шиномонтаж, м-н "Монарх", бар "Княгині Ольги", м-н "Наш край", сауна ФОП Калінін, церква, охоронна фірма "Арсенал", майстерня ВПУ, СКЛАД "Волиньгаз", залізничний переїзд вул. Сагайдачного м. Володимир вул. Міцкевича, Мілашенкова, Гуденка. Проскури, Косинки, Курченко, Сагайдачного, Володимира Великого, Червоного Хреста, Хвильового. Наливайка,
кн. Ольги, акад. Сахарова, Наталії Ужвій,пров. Вишневий, Павлова 32, п’ятиповерхівка
Володимира Великого 1;
5. ТП-331
реконструкція лінії 0.4 9:00-17:00 м-н "АВС", м-н "Дункан", ресторан "Зустріч", аптека, ВІДДІЛЕННЯ "уКРПОШТИ", будинок культури, комунгосп м. Устилуг вул. Володимирська, Левенцова, Шевченка, Матросова, Грушевського, Стравинського. Гагаріна;
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська.
2. ПЛ0,4кВ Л-2 від КТП-290 9:00-17:00 с.Ватинець:
вул.Чеська.
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
с.Ст.Лішня (Хутір)
2. 10.00-16.00
с/рада адмінбудинок ФОП Хомяк с.Завидів вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
с. Карпилівка, вул. Зелена.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-5 КТП-196 09:00 - 17:00 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room), Камінь-Каширське ВУЖКГ по вул.. Ковельській, Готель 2, Куява Микола Адамович (майстерня), ФОП Сус Тетяна Миколаївна (ELEN SUS), ФОП Фарина Ігор Леонідович (м-н Автозапчастини), м-н Малятко, ФОП Никитюк Юрій Володимирович, Ощадбанк, ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж), Петрук Микола Миколайович (промтовари), м-н Троянда, церква, ФОП Савлук Іван Васильович (телемайстерня), салон краси «Ажур», ФОП Гарбарчук Олег Євгенійович (магазин), магазин Достаток, ФОП Скоць Любов Андріївна, ФОП Херло Валентина Сергіївна м. Камінь-Каширський, вул.Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково), вул.. Кутова, вул. Лісна, пров.Матросова.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка Червинська, вул.Центральна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-4 09:00 - 18:00 ВУЖКГ по вул. Чкалова. м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), вул. Чкалова.
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-85 8:30-17:00 с.Озеро – АТС
ФОП Люшук Н.С. - магазин
ФОП Демчук А.В. - магазин
ФОП Забожчук О.А. - магазин с. Озеро
вул.Мирна
вул. Л.Українки,
вул. Шевченка
вул. М.Олексюка,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-56 8:30-17:00 с.Котів - школа, дитячий садок
РГ Церкви ХВЄ п'ятидесятників с.Котів
вул.Перемоги,1-15,
вул.17-го Вересня,буд.1-23 ,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-176 8:30-17:00 с. Карпилівка - дит.садок с.Карпилівка
вул.Молодіжна,
вул.Ів.Франка,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церква
ФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівка
вул., Шкільна,
вул.Незалежності,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Тиверців буд.12-32,
вул.Шопена,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
м.Ковель вул.Мрії
2. 9:00-17:00
СС ТзОВ" Птахівниче"
ФОП Демчук С.М
Ковельське МТМО
МПП "Пролісок"
Любитівська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Релігійна громада Святителя Петра Могили
Українське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська
3. ПЛ-0,4кВ КТП-78 9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
4. ПЛ-0,4кВ ЩТП-395 9:00-17:00 Населення с.Облапи
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Війниця вул.Луцька і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі
3. КТП-119 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Л.Українки і прилеглі
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Гнідавська 29-43, 18,20,
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП- 493 9:00 - 18:00 с.Олеськ
2. ПЛ-0.4 КТП-113 9:00-18:00 с.Запілля
3. ПЛ-10 Л 52-02 від ЛВН-256 до КВН-22 (ТП-486. 249. 250. 67. 246. 247. 248. 245. 302. 484) 9:00 – 18:00
Д. садок с.Сильно
школа с.Сильно
Клуб с.Сильно
ФОП Оксентюк Анатолій Данилович
ФОП Сиротюк Марія Володимирівна
Школа с.Крушинець
Магазин
КООП "Поляна"
ФОП Стукач М.Ф. с.Сильно, Гуменці, Крушинець, частково с.Заболоття
4. ПЛ-10 Л26-05 від ПС до ЛР-333
(ТП-445. 448. 462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"
Житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка .Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
5. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171
(ТП 194.548.543.261. 262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна
с.Омеляне.Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
ФАП, Будівля храму, Дім молитви, відділення Укрпошти с. Цир вул. Берегова
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. КТП-85 10:00-16:00
с. С.-Млинівські (с.Млинове)
2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2
від ТП-170 13:00-16:30
Б/к: с.Щедрогір
Школа: с.Щедрогір
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с. Щедрогір частково с. Щедрогір (Школа)
3. ПЛ-04 кВ Л-1
від ТП-91 9:30-15:00
КЕВ м.Володимир-Волинський: Військомат смт. Ратне
частково смт. Ратне (р-н Школа №2) вул.: Серпнева, Шевченка, Центральна, Проектна, пров. Шевченка
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-427 9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2. КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру, Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л13-03 від ЛР-122 10:00-17:00 Бази відпочинку: Форест Хаус, Нацбанку, Обєднана.
с.Поліське Школа с Бронетівка, с Поліське.
2. КТП-187 Л-1;Л-3 10:00-17:00 Магазин: Тракторні Запчастини, М’ясна Точка смт Стара Вижівка. Вул: Ватутіна, Партизанська, Привокзальна, 1Травня, Незалежності.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-71 10:00-16:30 ФОП Данилюк В.А- магазин, церква с.Радовичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 Л-2 10:00-16:30 ФАП, церква с.Відють
3. ПЛ-0,4кВ
ЗТП-296 11:00-15:00 ТзОВ «ВВ Агро»- бригада с.Туропин
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