У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 4 лютого. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 4 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00с. Кладнів2. 9:00-17:00школа, церквас. Нехворощі вул. Шкільна, Набережна;3. 9:00-17:00м. Володимир вул. Григорія Косинки, пров. Тупиковий4. 9:00-17:00шиномонтаж, м-н "Монарх", бар "Княгині Ольги", м-н "Наш край", сауна ФОП Калінін, церква, охоронна фірма "Арсенал", майстерня ВПУ, СКЛАД "Волиньгаз", залізничний переїзд вул. Сагайдачного м. Володимир вул. Міцкевича, Мілашенкова, Гуденка. Проскури, Косинки, Курченко, Сагайдачного, Володимира Великого, Червоного Хреста, Хвильового. Наливайка,кн. Ольги, акад. Сахарова, Наталії Ужвій,пров. Вишневий, Павлова 32, п’ятиповерхівкаВолодимира Великого 1;5. ТП-331реконструкція лінії 0.4 9:00-17:00 м-н "АВС", м-н "Дункан", ресторан "Зустріч", аптека, ВІДДІЛЕННЯ "уКРПОШТИ", будинок культури, комунгосп м. Устилуг вул. Володимирська, Левенцова, Шевченка, Матросова, Грушевського, Стравинського. Гагаріна;1. 9:00-17:00с. Новий Зборишів:вул. Зозульська.2. ПЛ0,4кВ Л-2 від КТП-290 9:00-17:00 с.Ватинець:вул.Чеська.1. 9.30-16.30с.Ст.Лішня (Хутір)2. 10.00-16.00с/рада адмінбудинок ФОП Хомяк с.Завидів вул.Центральна1. 09:00 - 17:00с. Карпилівка, вул. Зелена.2. ПЛ-0,4 кВ Л-3,Л-5 КТП-196 09:00 - 17:00 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room), Камінь-Каширське ВУЖКГ по вул.. Ковельській, Готель 2, Куява Микола Адамович (майстерня), ФОП Сус Тетяна Миколаївна (ELEN SUS), ФОП Фарина Ігор Леонідович (м-н Автозапчастини), м-н Малятко, ФОП Никитюк Юрій Володимирович, Ощадбанк, ФОП Царик Ганна Миколаївна (шиномонтаж), Петрук Микола Миколайович (промтовари), м-н Троянда, церква, ФОП Савлук Іван Васильович (телемайстерня), салон краси «Ажур», ФОП Гарбарчук Олег Євгенійович (магазин), магазин Достаток, ФОП Скоць Любов Андріївна, ФОП Херло Валентина Сергіївна м. Камінь-Каширський, вул.Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково), вул.. Кутова, вул. Лісна, пров.Матросова.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка Червинська, вул.Центральна.4. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-4 09:00 - 18:00 ВУЖКГ по вул. Чкалова. м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), вул. Чкалова.1. ПЛ0,4 кВ від КТП-85 8:30-17:00 с.Озеро – АТСФОП Люшук Н.С. - магазинФОП Демчук А.В. - магазинФОП Забожчук О.А. - магазин с. Озеровул.Мирнавул. Л.Українки,вул. Шевченкавул. М.Олексюка,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-56 8:30-17:00 с.Котів - школа, дитячий садокРГ Церкви ХВЄ п'ятидесятників с.Котіввул.Перемоги,1-15,вул.17-го Вересня,буд.1-23 ,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-176 8:30-17:00 с. Карпилівка - дит.садок с.Карпилівкавул.Молодіжна,вул.Ів.Франка,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церкваФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівкавул., Шкільна,вул.Незалежності,5. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00м.Ківерцівул.Тиверців буд.12-32,вул.Шопена,1. 9:00-17:00м.Ковель вул.Мрії2. 9:00-17:00СС ТзОВ" Птахівниче"ФОП Демчук С.МКовельське МТМОМПП "Пролісок"Любитівська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАТзОВ "ВКП " Каскад "Релігійна громада Святителя Петра МогилиУкраїнське ДП "Укрінтеравтосервіс" с.Воля Любитівська3. ПЛ-0,4кВ КТП-78 9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк4. ПЛ-0,4кВ ЩТП-395 9:00-17:00 Населення с.Облапи1. 9:00 – 17:00с.Війниця вул.Луцька і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі3. КТП-119 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.І.Франка, вул.Л.Українки і прилеглі1. 09:00-17:00вул. Гнідавська 29-43, 18,20,Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП- 493 9:00 - 18:00 с.Олеськ2. ПЛ-0.4 КТП-113 9:00-18:00 с.Запілля3. ПЛ-10 Л 52-02 від ЛВН-256 до КВН-22 (ТП-486. 249. 250. 67. 246. 247. 248. 245. 302. 484) 9:00 – 18:00Д. садок с.Сильношкола с.СильноКлуб с.СильноФОП Оксентюк Анатолій ДаниловичФОП Сиротюк Марія ВолодимирівнаШкола с.КрушинецьМагазинКООП "Поляна"ФОП Стукач М.Ф. с.Сильно, Гуменці, Крушинець, частково с.Заболоття4. ПЛ-10 Л26-05 від ПС до ЛР-333(ТП-445. 448. 462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"Житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка .Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська5. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171(ТП 194.548.543.261. 262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївнас.Омеляне.Підманево1. 10:00-17:00ФАП, Будівля храму, Дім молитви, відділення Укрпошти с. Цир вул. БереговаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-85 10:00-16:00с. С.-Млинівські (с.Млинове)2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2від ТП-170 13:00-16:30Б/к: с.ЩедрогірШкола: с.ЩедрогірВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА" с. Щедрогір частково с. Щедрогір (Школа)3. ПЛ-04 кВ Л-1від ТП-91 9:30-15:00КЕВ м.Володимир-Волинський: Військомат смт. Ратнечастково смт. Ратне (р-н Школа №2) вул.: Серпнева, Шевченка, Центральна, Проектна, пров. Шевченка1. ПЛ-0,4кВ КТП-427 9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-62. КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, КвітневаГагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру, Урожайна6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги7. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.8. ПЛ-0,4кВ КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій1. ПЛ-10кВ Л13-03 від ЛР-122 10:00-17:00 Бази відпочинку: Форест Хаус, Нацбанку, Обєднана.с.Поліське Школа с Бронетівка, с Поліське.2. КТП-187 Л-1;Л-3 10:00-17:00 Магазин: Тракторні Запчастини, М’ясна Точка смт Стара Вижівка. Вул: Ватутіна, Партизанська, Привокзальна, 1Травня, Незалежності.1. ПЛ-0,4кВКТП-71 10:00-16:30 ФОП Данилюк В.А- магазин, церква с.Радовичі2. ПЛ-0,4кВКТП-114 Л-2 10:00-16:30 ФАП, церква с.Відють3. ПЛ-0,4кВЗТП-296 11:00-15:00 ТзОВ «ВВ Агро»- бригада с.Туропин