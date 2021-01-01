Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця





Про це



Жінка отримала повідомлення, що офіс агентства «Сервіс Консалтіс» надає послуги з працевлаштування за кордоном. А розміщений він буцімто у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького 3а, кабінеті № 3. Кошти за послуги з посередництва запропонували оплатити карткою.



Для більшої переконливості в правомірності своїх дій, спритник надіслав ліцензію про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Однак вона оформлена на ім’я конкретного ФОПа, а не на назване вище агентство. Тому вважати її гарантією працевлаштування не можна.



За адресою, вказаною в повідомленні, працює Волинський обласний центр зайнятості. І, звичайно, не надає жодних платних чи безоплатних послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном.



Надаємо, усі дані, відомі про шахрая, які допоможуть Вам не стати його жертвою. Отож, номер телефону в месенджерах Viber та WhatsApp: +38 095 225 89 35. Тип повідомлень, які можуть надходити Вам від Олександра, кріпимо нижче у фото.







Не довіряйте сумнівним особам, які пропонують роботу за кордоном від імені центру зайнятості чи використовують будь-які дані служби зайнятості для переконливості в правомірності їх дій.



Волинський обласний центр зайнятості, як і служба зайнятості загалом, працевлаштовує лише в Україні і лише на офіційні вакансії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка ледь не втрапила на гачок шахраїв, які пропонували роботу за кордоном та використовували дані Волинського обласного центру зайнятості, а оплатити кошти за посередництво просили карткою.Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.Жінка отримала повідомлення, що офіс агентства «Сервіс Консалтіс» надає послуги з працевлаштування за кордоном. А розміщений він буцімто у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького 3а, кабінеті № 3. Кошти за послуги з посередництва запропонували оплатити карткою.Для більшої переконливості в правомірності своїх дій, спритник надіслав ліцензію про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Однак вона оформлена на ім’я конкретного ФОПа, а не на назване вище агентство. Тому вважати її гарантією працевлаштування не можна.За адресою, вказаною в повідомленні, працює Волинський обласний центр зайнятості. І, звичайно, не надає жодних платних чи безоплатних послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном.Надаємо, усі дані, відомі про шахрая, які допоможуть Вам не стати його жертвою. Отож, номер телефону в месенджерах Viber та WhatsApp: +38 095 225 89 35. Тип повідомлень, які можуть надходити Вам від Олександра, кріпимо нижче у фото.Не довіряйте сумнівним особам, які пропонують роботу за кордоном від імені центру зайнятості чи використовують будь-які дані служби зайнятості для переконливості в правомірності їх дій.Волинський обласний центр зайнятості, як і служба зайнятості загалом, працевлаштовує лише в Україні і лише на офіційні вакансії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію