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Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця

Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця
Волинянка ледь не втрапила на гачок шахраїв, які пропонували роботу за кордоном та використовували дані Волинського обласного центру зайнятості, а оплатити кошти за посередництво просили карткою.

Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.

Жінка отримала повідомлення, що офіс агентства «Сервіс Консалтіс» надає послуги з працевлаштування за кордоном. А розміщений він буцімто у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького 3а, кабінеті № 3. Кошти за послуги з посередництва запропонували оплатити карткою.

Для більшої переконливості в правомірності своїх дій, спритник надіслав ліцензію про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Однак вона оформлена на ім’я конкретного ФОПа, а не на назване вище агентство. Тому вважати її гарантією працевлаштування не можна.

За адресою, вказаною в повідомленні, працює Волинський обласний центр зайнятості. І, звичайно, не надає жодних платних чи безоплатних послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Надаємо, усі дані, відомі про шахрая, які допоможуть Вам не стати його жертвою. Отож, номер телефону в месенджерах Viber та WhatsApp: +38 095 225 89 35. Тип повідомлень, які можуть надходити Вам від Олександра, кріпимо нижче у фото.
Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця

Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця

Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця

Не довіряйте сумнівним особам, які пропонують роботу за кордоном від імені центру зайнятості чи використовують будь-які дані служби зайнятості для переконливості в правомірності їх дій.

Волинський обласний центр зайнятості, як і служба зайнятості загалом, працевлаштовує лише в Україні і лише на офіційні вакансії.

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