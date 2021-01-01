Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця
Сьогодні, 15:05
Волинянка ледь не втрапила на гачок шахраїв, які пропонували роботу за кордоном та використовували дані Волинського обласного центру зайнятості, а оплатити кошти за посередництво просили карткою.
Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Жінка отримала повідомлення, що офіс агентства «Сервіс Консалтіс» надає послуги з працевлаштування за кордоном. А розміщений він буцімто у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького 3а, кабінеті № 3. Кошти за послуги з посередництва запропонували оплатити карткою.
Для більшої переконливості в правомірності своїх дій, спритник надіслав ліцензію про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Однак вона оформлена на ім’я конкретного ФОПа, а не на назване вище агентство. Тому вважати її гарантією працевлаштування не можна.
За адресою, вказаною в повідомленні, працює Волинський обласний центр зайнятості. І, звичайно, не надає жодних платних чи безоплатних послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Надаємо, усі дані, відомі про шахрая, які допоможуть Вам не стати його жертвою. Отож, номер телефону в месенджерах Viber та WhatsApp: +38 095 225 89 35. Тип повідомлень, які можуть надходити Вам від Олександра, кріпимо нижче у фото.
Не довіряйте сумнівним особам, які пропонують роботу за кордоном від імені центру зайнятості чи використовують будь-які дані служби зайнятості для переконливості в правомірності їх дій.
Волинський обласний центр зайнятості, як і служба зайнятості загалом, працевлаштовує лише в Україні і лише на офіційні вакансії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр зайнятості.
Жінка отримала повідомлення, що офіс агентства «Сервіс Консалтіс» надає послуги з працевлаштування за кордоном. А розміщений він буцімто у приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького 3а, кабінеті № 3. Кошти за послуги з посередництва запропонували оплатити карткою.
Для більшої переконливості в правомірності своїх дій, спритник надіслав ліцензію про посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном. Однак вона оформлена на ім’я конкретного ФОПа, а не на назване вище агентство. Тому вважати її гарантією працевлаштування не можна.
За адресою, вказаною в повідомленні, працює Волинський обласний центр зайнятості. І, звичайно, не надає жодних платних чи безоплатних послуг із посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Надаємо, усі дані, відомі про шахрая, які допоможуть Вам не стати його жертвою. Отож, номер телефону в месенджерах Viber та WhatsApp: +38 095 225 89 35. Тип повідомлень, які можуть надходити Вам від Олександра, кріпимо нижче у фото.
Не довіряйте сумнівним особам, які пропонують роботу за кордоном від імені центру зайнятості чи використовують будь-які дані служби зайнятості для переконливості в правомірності їх дій.
Волинський обласний центр зайнятості, як і служба зайнятості загалом, працевлаштовує лише в Україні і лише на офіційні вакансії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кабмін погодив призначення нової заступниці Погуляйка
Сьогодні, 15:10
Волинянка ледь не стала жертвою псевдороботодавця
Сьогодні, 15:05
Україна повернеться до поділу на карантинні зони, – Шмигаль
Сьогодні, 14:36
У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22