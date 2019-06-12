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Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі

Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
Стало відоме ім’я адвоката, якого працівники СБУ спіймали на хабарі. Ним виявився Віктор Шостак.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як повідомлялося, за даними досудового слідства, юрист вимагав у свого підзахисного 400 доларів США, які нібито призначалися для судді за позитивне рішення щодо скасування арешту на транспортний засіб. Правоохоронці затримали захисника «на гарячому» під час отримання усієї суми хабара.

До слова, саме цей адвокат свого часу захищав вбивцю 16-річної Каті Литкіної з Нововолинська - Назара Статочнюка.

Катя Литкіна з Нововолинська зникла першого серпня 2016 року. Через 10 днів тіло дівчини знайшов її батько. Ковельський міськрайонний суд засудив Статочнюка та його брата Максима Терлецького, який також був причетний до вбивства, до 14, 6 років та 13, 6 років позбавлення волі відповідно.

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Теги: хабар, СБУ, адвокат, Волинь
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