Історія луцького будинку, який звів відомий бровар. ФОТО
Сьогодні, 16:14
Розповіли про історію будинку, який розташований на перехресті вулиці Лесі Українки та Крилова у Луцьку.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
Він зазначив, що звів будинок знаний бровар Вацлав Земан для більярду, готелю та ресторану. Більярдна зала планувалася на першому поверсі на розі вулиць.
До слова, останніми роками це приміщення орендують різні банки.
Проект споруди виконав архітектор Тадеуш Садковський у 1935 році. Спочатку планувалося спорудити будівлю на 4 поверхи. Згодом технічний відділ воєводської адміністрації втрутився і звелів зменшити висотність на один поверх, мотивуючи це тим, що така висока споруда буде надто виділятися серед довколишньої забудови (текст обгрунтування приєднаний на зображеннях).
У ранній радянський час тут також був готель, потім споруда довго пустувала, а відтак після оновлення, приблизно в 2013 році, будинок відремонтували і почали здавати в оренду під офіси.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
Він зазначив, що звів будинок знаний бровар Вацлав Земан для більярду, готелю та ресторану. Більярдна зала планувалася на першому поверсі на розі вулиць.
До слова, останніми роками це приміщення орендують різні банки.
Проект споруди виконав архітектор Тадеуш Садковський у 1935 році. Спочатку планувалося спорудити будівлю на 4 поверхи. Згодом технічний відділ воєводської адміністрації втрутився і звелів зменшити висотність на один поверх, мотивуючи це тим, що така висока споруда буде надто виділятися серед довколишньої забудови (текст обгрунтування приєднаний на зображеннях).
У ранній радянський час тут також був готель, потім споруда довго пустувала, а відтак після оновлення, приблизно в 2013 році, будинок відремонтували і почали здавати в оренду під офіси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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