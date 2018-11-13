Історія луцького будинку, який звів відомий бровар. ФОТО

Розповіли про історію будинку, який розташований на перехресті вулиці Лесі Українки та Крилова у Луцьку.Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиВін зазначив, що звів будинок знаний бровардля більярду, готелю та ресторану. Більярдна зала планувалася на першому поверсі на розі вулиць.До слова, останніми роками це приміщення орендують різні банки.Проект споруди виконав архітектору 1935 році. Спочатку планувалося спорудити будівлю на 4 поверхи. Згодом технічний відділ воєводської адміністрації втрутився і звелів зменшити висотність на один поверх, мотивуючи це тим, що така висока споруда буде надто виділятися серед довколишньої забудови (текст обгрунтування приєднаний на зображеннях).У ранній радянський час тут також був готель, потім споруда довго пустувала, а відтак після оновлення, приблизно в 2013 році, будинок відремонтували і почали здавати в оренду під офіси.