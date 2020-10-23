Україна повернеться до поділу на карантинні зони, – Шмигаль

Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину.Про це повідомив прем'єр-міністрна своєму телеграм-каналі.За його словами, найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.Як він зазначив, міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування."В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності", - додав Денис Шмигаль.Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19.