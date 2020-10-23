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Україна повернеться до поділу на карантинні зони, – Шмигаль

Україна повернеться до поділу на карантинні зони, – Шмигаль
Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі.

За його словами, найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

Як він зазначив, міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування.

"В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності", - додав Денис Шмигаль.

Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19.

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Теги: карантинні зони, Україна, поділ, коронавірус
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