Україна повернеться до поділу на карантинні зони, – Шмигаль
Сьогодні, 14:36
Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі.
За його словами, найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.
Як він зазначив, міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування.
"В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності", - додав Денис Шмигаль.
Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі.
За його словами, найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.
Як він зазначив, міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування.
"В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності", - додав Денис Шмигаль.
Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19.
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