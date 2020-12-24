Коли почнуть вакцинувати від COVID-19

У лютому розпочнеться щеплення українців безпечною вакциною проти COVID-19.Про це повідомляє прем'єр-міністру своєму телеграм-каналі.«Вже в найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. Це 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Вакцини від Pfizer/BioNTech — це лише старт, і вже у лютому-на початку березня ми очікуємо значно більші поставки.До України буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до Національного плану вакцинування», - пише Денис Шмигаль.