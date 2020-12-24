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Коли почнуть вакцинувати від COVID-19

Коли почнуть вакцинувати від COVID-19
У лютому розпочнеться щеплення українців безпечною вакциною проти COVID-19.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

«Вже в найближчі тижні Україна отримає вакцини компанії Pfizer/BioNTech. Це 117 тисяч доз вакцини в межах програми COVAX, які будуть використані насамперед для лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. Вакцини від Pfizer/BioNTech — це лише старт, і вже у лютому-на початку березня ми очікуємо значно більші поставки.

До України буде завезена лише перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах. Запевняю, що всім, хто захоче зробити безкоштовну та безпечну вакцину, буде надана ця можливість відповідно до Національного плану вакцинування», - пише Денис Шмигаль.

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Теги: COVID-19, коронавірус, вакцина, щеплення, Денис Шмигаль
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