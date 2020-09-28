Завтра, 4 лютого, на Західній Україні очікується погіршення погодних умов
Сьогодні, 15:46
Завтра, 4 лютого, на частині України, у тому числі у західних областях, очікується погіршення погодних умов. Попереджають про сильні пориви вітру.
Про це повідомили на сторінці Міністерства внутрішніх справ у фейсбуці.
За інформацією УкрГідрометцентру, 4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві вранці та вдень 4 лютого пориви вітру 15-20 м/с
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Про це повідомили на сторінці Міністерства внутрішніх справ у фейсбуці.
За інформацією УкрГідрометцентру, 4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
У Києві вранці та вдень 4 лютого пориви вітру 15-20 м/с
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