Завтра, 4 лютого, на Західній Україні очікується погіршення погодних умов





Про це повідомили



За інформацією УкрГідрометцентру, 4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).



У Києві вранці та вдень 4 лютого пориви вітру 15-20 м/с

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 4 лютого, на частині України, у тому числі у західних областях, очікується погіршення погодних умов. Попереджають про сильні пориви вітру.Про це повідомили на сторінці Міністерства внутрішніх справ у фейсбуці.За інформацією УкрГідрометцентру, 4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).У Києві вранці та вдень 4 лютого пориви вітру 15-20 м/с

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