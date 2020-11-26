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Рюкзаки для дівчат – універсальний аксесуар для будь-якого образу*

Рюкзаки для дівчат – універсальний аксесуар для будь-якого образу*
Перед юними модницями часто постає питання щодо того, як гармонічно доповнити образ або який аксесуар не лише матиме стильний вигляд, а й буде зручним і практичним. В таких випадках рюкзаки для дівчат — чудовий вибір. А якому бренду віддати перевагу та де знайти і придбати ідеальний рюкзак, розповімо далі.

Сьогодні світ моди налічує в своїх рядах сотні модних брендів, які можуть запропонувати щось оригінальне. Проте в наш топ-5 увійшли найкращі з них. Їхня продукція відрізняється не тільки сучасним дизайном, а й високою якістю.

SuperDry

Брендові моделі від СуперДрай — кожна дівчина буде в захваті від такого стильного, зручного та оригінального доповнення образу. Рюкзаки від SuperDry досить місткі, а також виділяються неординарним дизайном. В асортименті бренду є щось особливе для кожного: рожеві, оранжеві та бузкові моделі для яскравих дівчат та сірі, темно-сині, зелені для любительок базових тонів.

HUGO

Поєднання чорного кольору з червоним та білим — це незамінна класика, яка має чудовий вигляд в продукції від бренду Х’юго. Дівчата полюбляють такі елементи в образах, адже вони елегантні та практичні в поєднанні з будь-яким образом.

BOSS

Німецький бренд БОСС пропонує унікальні товари, які вирізняються надзвичайною якістю, сучасним дизайном та натуральними матеріалами. Вони гармонійно комбінуються з різними стилями.

GUESS

Американський виробник Гесс робить акцент на оригінальних фасонах і насичених кольорах. Брендовий логотип робить кожен аксесуар впізнаваним, а також чудово доповнює різноманітні образи в різних стилях.

Baldinini

Італійська торгова марка Балдініні має в своєму асортименті чорні моделі з металевим логотипом. Вони сучасні, стильні та елегантні завдяки своєму зовнішньому вигляду. Рюкзаки, виготовлені в Італії, вирізняються високоякісними матеріалами.

Куди відправлятися на шопінг

Рюкзаки для дівчат – універсальний аксесуар для будь-якого образу*


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Теги: рюкзак, шопінг, ULTRASHOP, Baldinini, GUESS, SuperDry, HUGO, BOSS
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