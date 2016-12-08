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Під час масштабної пожежі в «Епіцентрі» на Миколаївщині постраждали четверо працівників

Під час масштабної пожежі в «Епіцентрі» на Миколаївщині постраждали четверо працівників
Під час пожежі в супермаркеті «Епіцентр» на Миколаївщині постраждало четверо працівників – двоє охоронців, керівник служби безпеки та продавець.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив регіональний директор південного регіону ТОВ “Епіцентр К” Сергій Пономарьов.

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«Під час інциденту в торговельному центрі постраждало четверо його працівників. Найбільших ушкоджень внаслідок поранення сокирою зазнав один з охоронців. Наразі він вже отямився після операції і проходить лікування. Крім того, ушкоджень зазнали: продавець, якого зловмисник облив легкозаймистою сумішшю, спричинивши опіки, старший охоронець служби безпеки - внаслідок удару сокирою в спину, та керівник служби безпеки торговельного центру, який отримав поранення руки», - зазначив Пономарьов.

За його словами, всім постраждалим компанія надала допомогу.

Як повідомлялося, у місті Первомайську на Миколаївщині 37-річний чоловік здійснив умисний підпал торговельного центру «Епіцентр К». Причиною, за його словами, стала помста власнику. Поліція дії злочинця кваліфікувала як умисне знищення або пошкодження майна та замах на умисне вбивство.

За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі зловмисника затримали. Найближчим часом йому оголосять про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід.

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Теги: Епіцентр, пожежа, постраждалі
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