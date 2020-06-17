На Старому ринку знесуть ще 6 контейнерів, якщо їх добровільно не демонтують власники

Шість підприємців ринку “Центральний” (права сторона) до 15 березня 2021 року повинні добровільно демонтувати свої тимчасові споруди — торговельні кіоски на вулиці Замковій, в іншому випадку їх примусово демонтують інспектори департаменту муніципальної варти.Про це йдеться на сайті Луцькради.12 червня минулого року виконавчим комітетом Луцької міської ради було прийнято одинадцять рішень про демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд – торгових кіосків на вул. Замковій, які відносились до ринку «Центральний» (права частина). Двоє свідомих підприємців погодились демонтувати свої кіоски добровільно, а шестеро звернулись до суду щодо скасування вищевказаних рішень.Департаментом муніципальної варти та виконавчим комітетом міської ради виграно усі шість судових справ у суді першої інстанції, на що підприємцямитабуло подано апеляційні скарги.Наразі чотири скарги залишили без задоволення, а рішення Волинського окружного адміністративного суду залишилось без змін, дві справи перебувають на апеляційному розгляді.Судовими рішенням встановили, що позивачі (підприємці) не надали правовстановлюючих та дозвільних документів на розміщення тимчасових споруд та доказів правомірного користування земельною ділянкою, яка перебуває у комунальній власності, на якій розміщені тимчасові споруди. Таким чином, рішення виконавчого комітету прийняті 12 червня 2020 року є законними, а самі тимчасові споруди знаходяться на земельній ділянці комунальної власності без жодних дозвільних документів.Для багатьох підприємців в червні 2020 року головним аргументом було те, що саме суд має вирішувати законно чи незаконно стоять кіоски. Проте, програвши суди, власники тимчасових споруд не поспішають виконувати законні рішення виконкому міської ради про демонтаж, провокуючи в подальшому нові конфлікти.