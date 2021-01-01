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Волинянину, який вбив чоловіка у селі під Луцьком, «світить» до 15 років тюрми

Волинянину, який вбив чоловіка у селі під Луцьком, «світить» до 15 років тюрми
Слідчі звершили та скерували до суду кримінальне провадження за фактом умисного вбивства у Луцькому районі.

Нагадаємо, 22 грудня, в селі Лаврів виявили неживим у власному помешканні зі слідами насильницької смерті 57-річного чоловіка, - сектор комунікації поліції Волинської області

Поліцейські встановили, що до вбивства причетний знайомий потерпілого – 45-річний місцевий житель. Під час конфлікту чоловік наніс кілька фатальних ударів постраждалому, від яких той помер. Зловмисник переховувався від правоохоронців більше доби, згодом його затримали оперативники.

Слідчі Луцького районного управління поліції повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершили, кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.




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Теги: вбивство, Лаврів, суд
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