На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі

На «Ягодині» митники виявили невідповідність вартості товару на загальну суму понад 180 тисяч гривень.Про це інформує преслужба Волинської митниці Держмитслужби.Інформують, що 25 січня в зону митного контролю митного поста з Польщі заїхав вантажний транспортний під керуванням громадянина України.Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів, у вантажівці був товар “Картопля свіжа” загальною вагою 21 тонна та вартістю 1995 євро.Однак під час здійснення митного контролю водій фури видав іншу експортну декларацію країни відправлення товару, згідно якої загальна вартістю становить 5 270 євро.Таким чином, керівник підприємства отримувача, через водія, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, загальною вартістю понад 180 тисяч гривень, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення даного товару документів, що містять неправдиві відомості необхідні для визначення його митної вартості.Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.