вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі

На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі
На «Ягодині» митники виявили невідповідність вартості товару на загальну суму понад 180 тисяч гривень.

Про це інформує преслужба Волинської митниці Держмитслужби.

Інформують, що 25 січня в зону митного контролю митного поста з Польщі заїхав вантажний транспортний під керуванням громадянина України.

Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів, у вантажівці був товар “Картопля свіжа” загальною вагою 21 тонна та вартістю 1995 євро.

Однак під час здійснення митного контролю водій фури видав іншу експортну декларацію країни відправлення товару, згідно якої загальна вартістю становить 5 270 євро.

Таким чином, керівник підприємства отримувача, через водія, вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, загальною вартістю понад 180 тисяч гривень, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення даного товару документів, що містять неправдиві відомості необхідні для визначення його митної вартості.

Працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду.
На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі
На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі
На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фура, картопля, Ягодин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі
Сьогодні, 17:15
У громаді поблизу Луцька електронні повідомлення перетворять на паперові «листи любові»
Сьогодні, 17:07
Волинянину, який вбив чоловіка у селі під Луцьком, «світить» до 15 років тюрми
Сьогодні, 17:02
Коли почнуть вакцинувати від COVID-19
Сьогодні, 16:55
Рюкзаки для дівчат – універсальний аксесуар для будь-якого образу*
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень На «Ягодині» затримали фуру із журналами і книгами на 37 мільйонів гривень
23 червень, 2020, 14:37
На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар На «Ягодині» у фурі знайшли незадекларований товар
16 червень, 2020, 16:08
На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій На «Ягодині» сканер виявив у вантажівці декілька тонн незадекларованої картоплі і цибулин лілій
16 лютий, 2020, 10:51
Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО Через Ягодин намагались провезти контрабандних цигарок на півмільйона гривень. ФОТО
02 лютий, 2019, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» вилучили фуру з картоплею, яку везли з Польщі
Сьогодні, 17:15
 0
У громаді поблизу Луцька електронні повідомлення перетворять на паперові «листи любові»
Сьогодні, 17:07
 0
Волинянину, який вбив чоловіка у селі під Луцьком, «світить» до 15 років тюрми
Сьогодні, 17:02
 0
Коли почнуть вакцинувати від COVID-19
Сьогодні, 16:55
 0
Рюкзаки для дівчат – універсальний аксесуар для будь-якого образу*
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8