Медики у школах отримають доплати у розмірі 20%
Сьогодні, 19:30
Уряд підтримав постанову, яка встановлює на період карантину надбавки у розмірі 20% медичним працівникам у державних та комунальних закладах освіти.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, вже з 1 січня вони отримають в середньому майже на 1 тисячу гривень більше, залежно від тарифного розряду.
"Заклади освіти — це місце відповідальної та непростої роботи для медичних працівників, і держава має підтримати їх у часи коронакризи", - написав Денис Шмигаль.
Крім того, нагадає, що Уряд ще в січні підвищив виплати всім українським вчителям майже на 20%.
"Підвищення соціальних виплат для медиків і вчителів залишається пріоритетним завданням нашого Уряду", - додав прем'єр-міністр.
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, вже з 1 січня вони отримають в середньому майже на 1 тисячу гривень більше, залежно від тарифного розряду.
"Заклади освіти — це місце відповідальної та непростої роботи для медичних працівників, і держава має підтримати їх у часи коронакризи", - написав Денис Шмигаль.
Крім того, нагадає, що Уряд ще в січні підвищив виплати всім українським вчителям майже на 20%.
"Підвищення соціальних виплат для медиків і вчителів залишається пріоритетним завданням нашого Уряду", - додав прем'єр-міністр.
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