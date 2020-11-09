Медики у школах отримають доплати у розмірі 20%

Уряд підтримав постанову, яка встановлює на період карантину надбавки у розмірі 20% медичним працівникам у державних та комунальних закладах освіти.Про це повідомив прем'єр-міністр Українина своїй сторінці у фейсбуці.Так, вже з 1 січня вони отримають в середньому майже на 1 тисячу гривень більше, залежно від тарифного розряду."Заклади освіти — це місце відповідальної та непростої роботи для медичних працівників, і держава має підтримати їх у часи коронакризи", - написав Денис Шмигаль.Крім того, нагадає, що Уряд ще в"Підвищення соціальних виплат для медиків і вчителів залишається пріоритетним завданням нашого Уряду", - додав прем'єр-міністр.