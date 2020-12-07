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Завершують будівництво особливого будинку «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТО*

Завершують будівництво особливого будинку «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТО*
Будівництво третього будинку ЖК “Парковий квартал” у Ковелі - на фінішній прямій. На двох під’їздах уже облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.

Фотозвіт опублікували на сайті будівельної компанії "Інвестор".

Цей будинок - особливий у “Парковому кварталі”. Він має:
- Сучасний дизайн фасаду;
- Великі панорамні вікна;
- Нові планування квартир;
- Комерційні приміщення на першому поверсі;
- Ліфти.

Деталі з будівельного майданчика можна переглянути у черговому фотозвіті.



Нагадують, що із березня у ЖК “Парковий квартал” - ціни на житло та комерційні приміщення зростуть.

Тож протягом лютого - остання можливість придбати нерухомість за старими цінами: від 12 500 грн/м2 - при покупці квартири та від 15 500 грн/м2 - при покупці приміщення під офіс чи магазин на першому поверсі новобудови.

Крім того, лише до березня буде можливість скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).

Завершують будівництво особливого будинку «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТО*

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Ковель, фотозвіт, ПАрковий квартал
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