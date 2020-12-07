Завершують будівництво особливого будинку «Паркового кварталу» в Ковелі. ФОТО*
Сьогодні, 08:00
Будівництво третього будинку ЖК “Парковий квартал” у Ковелі - на фінішній прямій. На двох під’їздах уже облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.
Фотозвіт опублікували на сайті будівельної компанії "Інвестор".
Цей будинок - особливий у “Парковому кварталі”. Він має:
- Сучасний дизайн фасаду;
- Великі панорамні вікна;
- Нові планування квартир;
- Комерційні приміщення на першому поверсі;
- Ліфти.
Деталі з будівельного майданчика можна переглянути у черговому фотозвіті.
Нагадують, що із березня у ЖК “Парковий квартал” - ціни на житло та комерційні приміщення зростуть.
Тож протягом лютого - остання можливість придбати нерухомість за старими цінами: від 12 500 грн/м2 - при покупці квартири та від 15 500 грн/м2 - при покупці приміщення під офіс чи магазин на першому поверсі новобудови.
Крім того, лише до березня буде можливість скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Фотозвіт опублікували на сайті будівельної компанії "Інвестор".
Цей будинок - особливий у “Парковому кварталі”. Він має:
- Сучасний дизайн фасаду;
- Великі панорамні вікна;
- Нові планування квартир;
- Комерційні приміщення на першому поверсі;
- Ліфти.
Деталі з будівельного майданчика можна переглянути у черговому фотозвіті.
Нагадують, що із березня у ЖК “Парковий квартал” - ціни на житло та комерційні приміщення зростуть.
Тож протягом лютого - остання можливість придбати нерухомість за старими цінами: від 12 500 грн/м2 - при покупці квартири та від 15 500 грн/м2 - при покупці приміщення під офіс чи магазин на першому поверсі новобудови.
Крім того, лише до березня буде можливість скористатися розстрочкою з мінімальним першим внеском - 10% (надалі - буде від 30%).
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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