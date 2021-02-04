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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 лютого
У Волинській області завтра, 4 лютого, очікується хмарна погода, дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер південний з переходом північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.

За даними sinoptik, у Луцьку завтра, у четвер, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі очікується сильний дощ, який вранці повинен послабшати. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний сніг, і тільки ближче до вечора опади припиняться.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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