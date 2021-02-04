Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 4 лютого





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер південний з переходом північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.



За даними

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 4 лютого, очікується хмарна погода, дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер південний з переходом північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.За даними sinoptik , у Луцьку завтра, у четвер, протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі очікується сильний дощ, який вранці повинен послабшати. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний сніг, і тільки ближче до вечора опади припиняться.

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