Обслуговують 20 тисяч жителів: на Волині медиків швидкої допомоги переселяють у необлаштоване приміщення. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
Медиків швидкої допомоги села Сошичне планують виселити з приміщення сільради, де зараз розташований пункт екстреної медичної допомоги.
Про це "Суспільному" розповів Сошичненський сільський голова Ігор Волосюк.
Медики проти переселення. Кажуть, нове приміщення необлаштоване.
Нині у Сошичненському пункті екстреної медичної допомоги працює 11 людей – 5 водіїв і 6 фельдшерів. Вони обслуговують до 20 тисяч жителів, які проживають у 17 населених пунктах.
Керівниця пункту екстренної допомоги Юлія Шворак розповіла, що дві кімнати у сільраді медики орендують шостий рік. За цей час за власні гроші зробили ремонт – поклеїли шпалери, облаштували сховище для зберігання ліків, кімнату для відпочинку, збудували грубку та самостійно заготовляють дрова для обігріву.
Переселити медиків хоче сільський голова Ігор Волосюк, він каже: у рамках реформи децентралізації збільшилася кількість працівників апарату. Пункт екстреної медичної допомоги та медиків пропонує переселити до будинку шерифа, але він не опалюється.
Зі слів сільського голови, частковий ремонт у будинку шерифа зроблять. Планують відремонтувати водопостачання та каналізацію, щоправда, термінів, коли це буде та чиїм коштом, Ігор Волосюк не називає.
Медичка Любов Глушнюк каже: "Якщо спливе час і умови будуть не виконані, тоді ми просто заберемо бригаду у Камінь-Каширське відділення і тоді це буде не добре для населення".
Поки лікарі швидкої допомоги залишаються працювати у приміщенні Сошичненської сільради. Договір оренди старого приміщення чинний до кінця 2021 року.
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Про це "Суспільному" розповів Сошичненський сільський голова Ігор Волосюк.
Медики проти переселення. Кажуть, нове приміщення необлаштоване.
Нині у Сошичненському пункті екстреної медичної допомоги працює 11 людей – 5 водіїв і 6 фельдшерів. Вони обслуговують до 20 тисяч жителів, які проживають у 17 населених пунктах.
Керівниця пункту екстренної допомоги Юлія Шворак розповіла, що дві кімнати у сільраді медики орендують шостий рік. За цей час за власні гроші зробили ремонт – поклеїли шпалери, облаштували сховище для зберігання ліків, кімнату для відпочинку, збудували грубку та самостійно заготовляють дрова для обігріву.
Переселити медиків хоче сільський голова Ігор Волосюк, він каже: у рамках реформи децентралізації збільшилася кількість працівників апарату. Пункт екстреної медичної допомоги та медиків пропонує переселити до будинку шерифа, але він не опалюється.
Зі слів сільського голови, частковий ремонт у будинку шерифа зроблять. Планують відремонтувати водопостачання та каналізацію, щоправда, термінів, коли це буде та чиїм коштом, Ігор Волосюк не називає.
Медичка Любов Глушнюк каже: "Якщо спливе час і умови будуть не виконані, тоді ми просто заберемо бригаду у Камінь-Каширське відділення і тоді це буде не добре для населення".
Поки лікарі швидкої допомоги залишаються працювати у приміщенні Сошичненської сільради. Договір оренди старого приміщення чинний до кінця 2021 року.
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