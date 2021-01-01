Обслуговують 20 тисяч жителів: на Волині медиків швидкої допомоги переселяють у необлаштоване приміщення. ВІДЕО





Про це Ігор Волосюк.



Медики проти переселення. Кажуть, нове приміщення необлаштоване.



Нині у Сошичненському пункті екстреної медичної допомоги працює 11 людей – 5 водіїв і 6 фельдшерів. Вони обслуговують до 20 тисяч жителів, які проживають у 17 населених пунктах.



Керівниця пункту екстренної допомоги Юлія Шворак розповіла, що дві кімнати у сільраді медики орендують шостий рік. За цей час за власні гроші зробили ремонт – поклеїли шпалери, облаштували сховище для зберігання ліків, кімнату для відпочинку, збудували грубку та самостійно заготовляють дрова для обігріву.



Переселити медиків хоче сільський голова Ігор Волосюк, він каже: у рамках реформи децентралізації збільшилася кількість працівників апарату. Пункт екстреної медичної допомоги та медиків пропонує переселити до будинку шерифа, але він не опалюється.



Зі слів сільського голови, частковий ремонт у будинку шерифа зроблять. Планують відремонтувати водопостачання та каналізацію, щоправда, термінів, коли це буде та чиїм коштом, Ігор Волосюк не називає.



Медичка Любов Глушнюк каже: "Якщо спливе час і умови будуть не виконані, тоді ми просто заберемо бригаду у Камінь-Каширське відділення і тоді це буде не добре для населення".



Поки лікарі швидкої допомоги залишаються працювати у приміщенні Сошичненської сільради. Договір оренди старого приміщення чинний до кінця 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медиків швидкої допомоги села Сошичне планують виселити з приміщення сільради, де зараз розташований пункт екстреної медичної допомоги.Про це "Суспільному" розповів Сошичненський сільський головаМедики проти переселення. Кажуть, нове приміщення необлаштоване.Нині у Сошичненському пункті екстреної медичної допомоги працює 11 людей – 5 водіїв і 6 фельдшерів. Вони обслуговують до 20 тисяч жителів, які проживають у 17 населених пунктах.Керівниця пункту екстренної допомогирозповіла, що дві кімнати у сільраді медики орендують шостий рік. За цей час за власні гроші зробили ремонт – поклеїли шпалери, облаштували сховище для зберігання ліків, кімнату для відпочинку, збудували грубку та самостійно заготовляють дрова для обігріву.Переселити медиків хоче сільський голова Ігор Волосюк, він каже: у рамках реформи децентралізації збільшилася кількість працівників апарату. Пункт екстреної медичної допомоги та медиків пропонує переселити до будинку шерифа, але він не опалюється.Зі слів сільського голови, частковий ремонт у будинку шерифа зроблять. Планують відремонтувати водопостачання та каналізацію, щоправда, термінів, коли це буде та чиїм коштом, Ігор Волосюк не називає.Медичкакаже: "Якщо спливе час і умови будуть не виконані, тоді ми просто заберемо бригаду у Камінь-Каширське відділення і тоді це буде не добре для населення".Поки лікарі швидкої допомоги залишаються працювати у приміщенні Сошичненської сільради. Договір оренди старого приміщення чинний до кінця 2021 року.

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