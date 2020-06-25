Повідомили, чому волинські підприємці не отримують допомогу по безробіттю через карантин





Про це йдеться в сюжеті



Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Луцького центру зайнятості Валерій Воробей розповів, що допомогу по частковому безробіттю фізичним особам-підприємцям почали видавати ще торік у травні.



Каже: всього за одержанням виплат до Луцького центру зайнятості звернулося понад 3 тисяч роботодавців, із яких майже 700 людей одержали відмови.



Фінансування допомоги по частковому безробіттю на час карантину передбачене постановою Уряду і здійснюється з Держбюджету. У 2020 році підприємцям Луцька виплатили більш як 50 мільйонів гривень, каже Валерій Воробей.



Цього року усім, хто подає заяви на допомогу, відмовляють через відсутність грошей. Додає: коли відновлять фінансування, підприємці із заявами можуть звернутися в центр зайнятості повторно.



Не всі волинські підприємці змогли отримати державну допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Підприємиця Алла Сівак, яка торгує на Завокзальному ринку, під час карантину у 2020 році не працювала майже три місяці.



Про допомогу з часткового безробіття жінка дізналася випадково.



З її слів, оформляла документи самостійно. Через відмови, говорить підприємиця, довелося звернутися за допомогою до юриста. Одержала компенсації – 1,5 тисяч гривень за місяць.



Підприємиця розповіла, що спершу мала відмову по частковому безробіттю. Після того, як документи переписали, каже, за половину вересня їй кошти таки надіслали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із початку року волинським підприємцям не виплачують допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Тим, хто звертається до центрів зайнятості із відповідними заявами, надсилають відмови.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Луцького центру зайнятостірозповів, що допомогу по частковому безробіттю фізичним особам-підприємцям почали видавати ще торік у травні.Каже: всього за одержанням виплат до Луцького центру зайнятості звернулося понад 3 тисяч роботодавців, із яких майже 700 людей одержали відмови.Фінансування допомоги по частковому безробіттю на час карантину передбачене постановою Уряду і здійснюється з Держбюджету. У 2020 році підприємцям Луцька виплатили більш як 50 мільйонів гривень, каже Валерій Воробей.Цього року усім, хто подає заяви на допомогу, відмовляють через відсутність грошей. Додає: коли відновлять фінансування, підприємці із заявами можуть звернутися в центр зайнятості повторно.Не всі волинські підприємці змогли отримати державну допомогу по частковому безробіттю на період карантину. Підприємиця, яка торгує на Завокзальному ринку, під час карантину у 2020 році не працювала майже три місяці.Про допомогу з часткового безробіття жінка дізналася випадково.З її слів, оформляла документи самостійно. Через відмови, говорить підприємиця, довелося звернутися за допомогою до юриста. Одержала компенсації – 1,5 тисяч гривень за місяць.Підприємиця розповіла, що спершу мала відмову по частковому безробіттю. Після того, як документи переписали, каже, за половину вересня їй кошти таки надіслали.

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