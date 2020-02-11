Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, вимагає юридично оформити її перехід до ПЦУ

Юрієм Погуляйком, щоб запитати у нього, коли ж згідно з документами їхня церква перейде з УПЦ в ПЦУ.



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Ініціативна група релігійної громади храму Преподобного Сергія Радонежського приїхала до Волинської ОДА, щоб отримати відповідь, чому розпорядження голови облдержадміністрації, яке він підписав 15 січня не виконується.



"Чому відомості про перереєстрацію релігійної громади за два тижні після підписання документу не внесені до Єдиного державного реєстру", - каже жителька села Галинівка



З людьми вийшов поспілкуватися заступник голови облдержадміністрації Анатолій Костик. Він пояснив, що Юрій Погуялйко у відрядженні, з людьми зустрітись не може.



Адвокат релігійної громади Микола Сорокопуд запропонував покликати державного реєстратора та внести зміни до ЄДР. За його словами, така процедура займає 15 хвилин. Реєстратор теж виявився у відрядженні, - сказав Анатолій Костик.



Люди вирішили чекати Юрія Погуляйка у фоє облдержадміністрації. Там просиділи цілий день. До них ніхто не вийшов.



Учасниця ініціативної групи Антоніна Євтодюк розповіла, що люди хотіли не їхати по домівках, а мали намір залишитись ночувати в приміщенні адміністрації, бо ж відповідей на свої запитання не отримали та проблему не вирішили.



О 18 годині громада села Галинівка все ж залишила приміщення облдержадміністрації. Люди пообіцяли, що завтра знову ж приїдуть, аби вимагати внесення змін про перереєстрацію релігійної громади до ЄДР.



Нагадаємо, що громада вирішила перейти до ПЦУ після того, як їхній священник Олексій Шаран у



За перехід з УПЦ до ПЦУ жителі Галинівки проголосували ще в серпні, але юридично перехід громади до Православної церкви України досі не зареєстрували.



15 січня уповноважений релігійної громади та новопризначений священник заповнили реєстраційні заявки на внесення змін до Єдиного державного реєстру про переєстрацію релігійної громади. Голова Волинської облдержадміністрації підписав відповідне розпорядження. Проте зміни до ЄДР досі не внесені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 осіб із села Галинівка Володимир-Волинського району з дев'ятої години ранку чекали зустрічі з головою Волинської облдержадміністрації, щоб запитати у нього, коли ж згідно з документами їхня церква перейде з УПЦ в ПЦУ.Про це повідомляє Суспільне Ініціативна група релігійної громади храму Преподобного Сергія Радонежського приїхала до Волинської ОДА, щоб отримати відповідь, чому розпорядження голови облдержадміністрації, яке він підписав 15 січня не виконується."Чому відомості про перереєстрацію релігійної громади за два тижні після підписання документу не внесені до Єдиного державного реєстру", - каже жителька села Галинівка Ніна Демчук З людьми вийшов поспілкуватися заступник голови облдержадміністрації. Він пояснив, що Юрій Погуялйко у відрядженні, з людьми зустрітись не може.Адвокат релігійної громадизапропонував покликати державного реєстратора та внести зміни до ЄДР. За його словами, така процедура займає 15 хвилин. Реєстратор теж виявився у відрядженні, - сказав Анатолій Костик.Люди вирішили чекати Юрія Погуляйка у фоє облдержадміністрації. Там просиділи цілий день. До них ніхто не вийшов.Учасниця ініціативної групирозповіла, що люди хотіли не їхати по домівках, а мали намір залишитись ночувати в приміщенні адміністрації, бо ж відповідей на свої запитання не отримали та проблему не вирішили.О 18 годині громада села Галинівка все ж залишила приміщення облдержадміністрації. Люди пообіцяли, що завтра знову ж приїдуть, аби вимагати внесення змін про перереєстрацію релігійної громади до ЄДР.Нагадаємо, що громада вирішила перейти до ПЦУ після того, як їхній священник соцмережах привітав президента Росії з Днем ангела . 57 представників громади в серпні підтримали перехід до ПЦУ. Півроку люди молилися на вулиці , біля церкви.За перехід з УПЦ до ПЦУ жителі Галинівки проголосували ще в серпні, але юридично перехід громади до Православної церкви України досі не зареєстрували.15 січня уповноважений релігійної громади та новопризначений священник заповнили реєстраційні заявки на внесення змін до Єдиного державного реєстру про переєстрацію релігійної громади. Голова Волинської облдержадміністрації підписав відповідне розпорядження. Проте зміни до ЄДР досі не внесені.

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