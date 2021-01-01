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У волинському місті хочуть реформувати систему централізованого теплопостачання

У волинському місті хочуть реформувати систему централізованого теплопостачання
Реформування централізованої системи теплопостачання в Нововолинську буде включати кілька заходів. Про початок їх впровадження повідомив міський голова Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ 3-го лютого.

Повідомляє БУГ.

Першочергові заходи – це дача дозволів на автономне опалення, друге – наближення теплоносія до споживача і третє – модернізація системи теплопостачання, зазначив мер.

Яким чином мешканцям будинку можна буде відключатися від централізованого опалення, повідомлять детально. Для того, щоб не розбалансувати систему підприємства “Теплокомуненерго”, цей процес буде поетапний. Є вже перші 65 будинків, які готові від’єднати.

“Дозволи надаватимуть в порядку черговості. Ми будемо ходити до людей та розповідати, що в них є така можливість”, – говорить Карпус.

Децентралізація, тобто наближення теплоносія до кінцевого споживача, передбачає ряд заходів.

“Є котельня в районі 4-ї шахти і вона опалює частину будівель, які знаходяться в районі вулиці Сірка, на 5-му і 6-му мікрорайоні. Тобто магістральні шляхи тягнуться через приватні будинки та опалюють купу землі.

Хочемо в районі 6-го мікрорайону побудувати невеличку котельню, встановити два котли, які дозволять мешканцям прилеглих мікрорайонів від’єднатися від існуючої котельні

Таким чином, кілометр 400 метрів труб ліквідуємо: буде можливість мешканцям 5 -6 мікрорайону отримувати цілодобово теплу воду”, – розповів міський голова.

Вартість таких проєктів близько 20-ти мільйонів гривень. Як говорить мер, кошти візьмуть частково з міського бюджету, частково – з коштів теплокомуненерго.

На такі радикальні дії міську владу підштовхнуло те, що непрогнозовано піднімаються ціни на енергоносії, що впливає на тарифи.

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Теги: Нововолинськ, централізоване теплопостачання, реформа
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