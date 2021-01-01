У волинському місті хочуть реформувати систему централізованого теплопостачання

Борис Карпус на пресконференції для ЗМІ 3-го лютого.



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Першочергові заходи – це дача дозволів на автономне опалення, друге – наближення теплоносія до споживача і третє – модернізація системи теплопостачання, зазначив мер.



Яким чином мешканцям будинку можна буде відключатися від централізованого опалення, повідомлять детально. Для того, щоб не розбалансувати систему підприємства “Теплокомуненерго”, цей процес буде поетапний. Є вже перші 65 будинків, які готові від’єднати.



“Дозволи надаватимуть в порядку черговості. Ми будемо ходити до людей та розповідати, що в них є така можливість”, – говорить Карпус.



Децентралізація, тобто наближення теплоносія до кінцевого споживача, передбачає ряд заходів.



“Є котельня в районі 4-ї шахти і вона опалює частину будівель, які знаходяться в районі вулиці Сірка, на 5-му і 6-му мікрорайоні. Тобто магістральні шляхи тягнуться через приватні будинки та опалюють купу землі.



Хочемо в районі 6-го мікрорайону побудувати невеличку котельню, встановити два котли, які дозволять мешканцям прилеглих мікрорайонів від’єднатися від існуючої котельні



Таким чином, кілометр 400 метрів труб ліквідуємо: буде можливість мешканцям 5 -6 мікрорайону отримувати цілодобово теплу воду”, – розповів міський голова.



Вартість таких проєктів близько 20-ти мільйонів гривень. Як говорить мер, кошти візьмуть частково з міського бюджету, частково – з коштів теплокомуненерго.



На такі радикальні дії міську владу підштовхнуло те, що непрогнозовано піднімаються ціни на енергоносії, що впливає на тарифи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реформування централізованої системи теплопостачання в Нововолинську буде включати кілька заходів. Про початок їх впровадження повідомив міський голована пресконференції для ЗМІ 3-го лютого.Повідомляє БУГ Першочергові заходи – це дача дозволів на автономне опалення, друге – наближення теплоносія до споживача і третє – модернізація системи теплопостачання, зазначив мер.Яким чином мешканцям будинку можна буде відключатися від централізованого опалення, повідомлять детально. Для того, щоб не розбалансувати систему підприємства “Теплокомуненерго”, цей процес буде поетапний. Є вже перші 65 будинків, які готові від’єднати.“Дозволи надаватимуть в порядку черговості. Ми будемо ходити до людей та розповідати, що в них є така можливість”, – говорить Карпус.Децентралізація, тобто наближення теплоносія до кінцевого споживача, передбачає ряд заходів.“Є котельня в районі 4-ї шахти і вона опалює частину будівель, які знаходяться в районі вулиці Сірка, на 5-му і 6-му мікрорайоні. Тобто магістральні шляхи тягнуться через приватні будинки та опалюють купу землі.Хочемо в районі 6-го мікрорайону побудувати невеличку котельню, встановити два котли, які дозволять мешканцям прилеглих мікрорайонів від’єднатися від існуючої котельніТаким чином, кілометр 400 метрів труб ліквідуємо: буде можливість мешканцям 5 -6 мікрорайону отримувати цілодобово теплу воду”, – розповів міський голова.Вартість таких проєктів близько 20-ти мільйонів гривень. Як говорить мер, кошти візьмуть частково з міського бюджету, частково – з коштів теплокомуненерго.На такі радикальні дії міську владу підштовхнуло те, що непрогнозовано піднімаються ціни на енергоносії, що впливає на тарифи.

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