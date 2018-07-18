На Волині жінку позбавили батьківських прав на п'ять дітей





Про це інформують на сайті Системи з надання



До Іваничівського бюро правової допомоги Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся батько п’яти неповнолітніх дітей, мати яких самоусунулась від їх виховання, не цікавилась їх життям, здоров’ям та розвитком.



Батько зрозумів, що сам не зможе справитись із ситуацією та звернувся за правовою допомогою.



Чоловік розповів, що мати дітей неодноразово залишала сім’ю на тривалий час, ухилялась від виконання батьківських обов’язків, за що неодноразово притягувалась до адмінісвідповідальності. Їх сім’я перебуває під постійним соціальним супроводом, як така, що опинилась в складних життєвих обставинах.



У 2019 році орган опіки та піклування вже звертався до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Тоді суд надав шанс виправити ставлення до виховання малолітніх дітей, тому відмовив в задоволенні позову, спираючись на обіцянку батьків виправити свою поведінку.



Відразу ж після винесення рішення мати дітей черговий раз зникла та прихопила картку, на яку надходили кошти соціальної допомоги на дітей.



Фахівчиня бюро Надія Адамович вирішила підійти до вирішення питання в комплексі, надавши вторинну правову допомогу у справі про стягнення аліментів на дітей та розірвання шлюбу.



Паралельно з цим вирішили питання про тимчасове припинення соціальних виплат, які отримувала мати дітей та витрачала на свої потреби. Це не повернуло матір дітей до сім`ї, а лише потягнуло за собою звинувачення та погрози.



Зібравши пакет необхідних документів, юристка підготувала позовну заяву про позбавлення батьківських прав.



Орган опіки та піклування надав висновок про доцільність позбавлення матері батьківських прав, яка ні до дітей, ні до суду так і не з’явилась. Суд врахував всі деталі справи і задовольнив позовні вимоги повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині суд позбавив батьківських прав матір п'яти дітей.Про це інформують на сайті Системи з надання безоплатної правової допомоги До Іваничівського бюро правової допомоги Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся батько п’яти неповнолітніх дітей, мати яких самоусунулась від їх виховання, не цікавилась їх життям, здоров’ям та розвитком.Батько зрозумів, що сам не зможе справитись із ситуацією та звернувся за правовою допомогою.Чоловік розповів, що мати дітей неодноразово залишала сім’ю на тривалий час, ухилялась від виконання батьківських обов’язків, за що неодноразово притягувалась до адмінісвідповідальності. Їх сім’я перебуває під постійним соціальним супроводом, як така, що опинилась в складних життєвих обставинах.У 2019 році орган опіки та піклування вже звертався до суду з позовом про позбавлення батьківських прав. Тоді суд надав шанс виправити ставлення до виховання малолітніх дітей, тому відмовив в задоволенні позову, спираючись на обіцянку батьків виправити свою поведінку.Відразу ж після винесення рішення мати дітей черговий раз зникла та прихопила картку, на яку надходили кошти соціальної допомоги на дітей.Фахівчиня бюровирішила підійти до вирішення питання в комплексі, надавши вторинну правову допомогу у справі про стягнення аліментів на дітей та розірвання шлюбу.Паралельно з цим вирішили питання про тимчасове припинення соціальних виплат, які отримувала мати дітей та витрачала на свої потреби. Це не повернуло матір дітей до сім`ї, а лише потягнуло за собою звинувачення та погрози.Зібравши пакет необхідних документів, юристка підготувала позовну заяву про позбавлення батьківських прав.Орган опіки та піклування надав висновок про доцільність позбавлення матері батьківських прав, яка ні до дітей, ні до суду так і не з’явилась. Суд врахував всі деталі справи і задовольнив позовні вимоги повністю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію