вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО

На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО
Ввечері 3 лютого в Енергодарі сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС. Це найпотужніша теплова електростанція України.

Про це інформують Факти.

Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради Анатолій Анохін.

"За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пари на ТЕС".

Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.

За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.

Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.



Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.

Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.

Інформацію про аварію на Запорізькій ТЕС підтвердив мер Енергодара Дмитро Орлов.

У своєму Facebook він написав, що “всі блоки раптово сіли на нуль”, після чого відбувся аварійний викид пару.

Також мер міста підтвердив відключення електропостачання в Енергодарі та низці сусідніх населених пунктів, зокрема і в місті Дніпрорудне.

Офіційної версії того, що сталося в Енергодарі, представники ЗаТЕС поки не надали.

За словами Дмитра Орлова, електропостачання у місті почали частково поновлювати.

Мер Енергодара закликав мешканців міста не панікувати та не вірити чуткам щодо можливої евакуації через вибух на ТЕС.

Він запевнив – Запорізька ТЕС продовжує роботу у звичному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ТЕС, Енергодар, аварія, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, вимагає юридично оформити її перехід до ПЦУ
Сьогодні, 23:32
На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
На Волині жінку позбавили батьківських прав на п'ять дітей
Сьогодні, 22:24
У волинському місті хочуть реформувати систему централізованого теплопостачання
Сьогодні, 21:48
Повідомили, чому волинські підприємці не отримують допомогу по безробіттю через карантин
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць Через аварію на лінії у Луцьку без світла – одразу кілька вулиць
22 жовтень, 2019, 21:04
У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду У Луцьку на двох вулицях немає світла через негоду
18 вересень, 2019, 18:32
Деякі вулиці Луцька – без світла через аварію Деякі вулиці Луцька – без світла через аварію
08 вересень, 2019, 17:30
Центр Луцька залишився без світла через аварію Центр Луцька залишився без світла через аварію
27 серпень, 2019, 20:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, вимагає юридично оформити її перехід до ПЦУ
Сьогодні, 23:32
 0
На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
На Волині жінку позбавили батьківських прав на п'ять дітей
Сьогодні, 22:24
 0
У волинському місті хочуть реформувати систему централізованого теплопостачання
Сьогодні, 21:48
 0
Повідомили, чому волинські підприємці не отримують допомогу по безробіттю через карантин
Сьогодні, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8