На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО





Про це інформують



Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради Анатолій Анохін.



"За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пари на ТЕС".



Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.



За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.



Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.







Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.



Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.



Інформацію про аварію на Запорізькій ТЕС підтвердив мер Енергодара Дмитро Орлов.



У своєму Facebook він написав, що “всі блоки раптово сіли на нуль”, після чого відбувся аварійний викид пару.



Також мер міста підтвердив відключення електропостачання в Енергодарі та низці сусідніх населених пунктів, зокрема і в місті Дніпрорудне.



Офіційної версії того, що сталося в Енергодарі, представники ЗаТЕС поки не надали.



За словами Дмитра Орлова, електропостачання у місті почали частково поновлювати.



Мер Енергодара закликав мешканців міста не панікувати та не вірити чуткам щодо можливої евакуації через вибух на ТЕС.



Він запевнив – Запорізька ТЕС продовжує роботу у звичному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 3 лютого в Енергодарі сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС. Це найпотужніша теплова електростанція України.Про це інформують Факти Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради"За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пари на ТЕС".Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.Інформацію про аварію на Запорізькій ТЕС підтвердив мер ЕнергодараУ своєму Facebook він написав, що “всі блоки раптово сіли на нуль”, після чого відбувся аварійний викид пару.Також мер міста підтвердив відключення електропостачання в Енергодарі та низці сусідніх населених пунктів, зокрема і в місті Дніпрорудне.Офіційної версії того, що сталося в Енергодарі, представники ЗаТЕС поки не надали.За словами Дмитра Орлова, електропостачання у місті почали частково поновлювати.Мер Енергодара закликав мешканців міста не панікувати та не вірити чуткам щодо можливої евакуації через вибух на ТЕС.Він запевнив – Запорізька ТЕС продовжує роботу у звичному режимі.

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