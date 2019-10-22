На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Ввечері 3 лютого в Енергодарі сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС. Це найпотужніша теплова електростанція України.
Про це інформують Факти.
Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради Анатолій Анохін.
"За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пари на ТЕС".
Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.
За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.
Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.
Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.
Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.
Інформацію про аварію на Запорізькій ТЕС підтвердив мер Енергодара Дмитро Орлов.
У своєму Facebook він написав, що “всі блоки раптово сіли на нуль”, після чого відбувся аварійний викид пару.
Також мер міста підтвердив відключення електропостачання в Енергодарі та низці сусідніх населених пунктів, зокрема і в місті Дніпрорудне.
Офіційної версії того, що сталося в Енергодарі, представники ЗаТЕС поки не надали.
За словами Дмитра Орлова, електропостачання у місті почали частково поновлювати.
Мер Енергодара закликав мешканців міста не панікувати та не вірити чуткам щодо можливої евакуації через вибух на ТЕС.
Він запевнив – Запорізька ТЕС продовжує роботу у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують Факти.
Інформацію підтвердив один із депутатів Енергодарської міськради Анатолій Анохін.
"За всіма ознаками – серйозна аварія на самій ЗаТЕС. Може бути, що навіть з зупинкою блоку (ів). Гул, який всі чули – аварійний скид пари на ТЕС".
Анатолій Анохін підкреслив, що наскільки серйозною є ситуація – ніхто сказати не може.
За даними Telegram-каналів, місцеві мешканці скаржаться на їдкий запах диму в повітрі.
Окрім відключення електроенергії, у місті частково зникла і вода, також фіксуються проблеми з мобільним зв’язком.
Чутно гучний шум, на перших секундах помітно клуби темного диму заввишки понад 10 м.
Також на відео можна побачити колону зі спецавтомобілів ДСНС і часткове відключення багатоквартирних будинків від електрики.
Інформацію про аварію на Запорізькій ТЕС підтвердив мер Енергодара Дмитро Орлов.
У своєму Facebook він написав, що “всі блоки раптово сіли на нуль”, після чого відбувся аварійний викид пару.
Також мер міста підтвердив відключення електропостачання в Енергодарі та низці сусідніх населених пунктів, зокрема і в місті Дніпрорудне.
Офіційної версії того, що сталося в Енергодарі, представники ЗаТЕС поки не надали.
За словами Дмитра Орлова, електропостачання у місті почали частково поновлювати.
Мер Енергодара закликав мешканців міста не панікувати та не вірити чуткам щодо можливої евакуації через вибух на ТЕС.
Він запевнив – Запорізька ТЕС продовжує роботу у звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Громада на Волині, де настоятель привітав Путіна з іменинами, вимагає юридично оформити її перехід до ПЦУ
Сьогодні, 23:32
На Запорізькій ТЕС в Енергодарі сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
На Волині жінку позбавили батьківських прав на п'ять дітей
Сьогодні, 22:24
Повідомили, чому волинські підприємці не отримують допомогу по безробіттю через карантин
Сьогодні, 21:19