Повідомили причину аварійного відключення ТЕС в Енергодарі





Про це передає



"Третього лютого о 19-25 на підстанції Луч відбулося аварійне відключення захисту, що спричинило відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС. З огляду на те, що місто Енергодар живиться від теплової електростанції, у місті пропало енергопостачання", - зазначив Старух.



За його словами, енергозабезпечення міста поновили через резервну лінію. Під час відключення, усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, у тому числі за рахунок резервних генераторів.



Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновили по 2 з 3 існуючих лініях.



Він також подякував всім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу.



через аварію на Запорізькій ТЕС без електропостачання залишився Енергодар та сусідні населені пункти. Міський голова Енергодару заявляв, що всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Запорізької ОДА Олександр Старух заявив, що відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС сталося через аварійне відключення захисту на підстанції Луч.Про це передає Укрінформ "Третього лютого о 19-25 на підстанції Луч відбулося аварійне відключення захисту, що спричинило відключення енергоблоків на Запорізькій ТЕС. З огляду на те, що місто Енергодар живиться від теплової електростанції, у місті пропало енергопостачання", - зазначив Старух.За його словами, енергозабезпечення міста поновили через резервну лінію. Під час відключення, усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням, у тому числі за рахунок резервних генераторів.Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновили по 2 з 3 існуючих лініях.Він також подякував всім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу.через аварію на Запорізькій ТЕС без електропостачання залишився Енергодар та сусідні населені пункти. Міський голова Енергодару заявляв, що всі блоки теплової станції раптово сіли на "нуль".

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