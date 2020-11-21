Волинському тренеру з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП просять присвоїти почесне звання

Юрію Тимофеєву.



Відповідний лист-подання підписав директор цього обласного комунального спортивного закладу Микола Зайченко. Повідомляє



Юрій Тимофеєв народився 3 листопада 1949 року в Ковелі. Після здобуття середньої освіти у ковельській школі №4 працював у локомотивному депо станції Ковель. Виступав за різні футбольні команди, в тому числі за луцьке «Торпедо» (1969, 1977-1980 рр.). Закінчив Тернопільський педагогічний інститут за спеціальністю «Фізичне виховання». Є тренером вищої категорії, заслуженим тренером України, старшим тренером збірної команди України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП – однієї з найтитулованіших у світі.



Юрій Васильович та його вихованці успішно брали участь у п’яти літніх Паралімпійських іграх (здобули чотири золоті та шість срібних нагород), двох Всесвітніх іграх, шести чемпіонатах світу та Європи з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП. Він підготував трьох заслужених майстрів спорту України, вісім майстрів спорту міжнародного класу. Вісім його вихованців отримали державні нагороди.



Звернення щодо присвоєння Юрію Тимофеєву звання «Почесний громадянин Волині» розглянуть на засіданні постійної комісії обласної ради з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму, яке відбудеться 4 лютого.

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