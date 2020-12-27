Через борги волинській шахті відключили електроенергію
Сьогодні, 06:30
Через заборгованість шахту №9 «Нововолинська» відключили від енергопостачання. Зараз копальня перебуває у «замороженому» стані.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише БУГ.
За його словами, якщо найближчим часом не відновлять електропостачання – шахту може затопити.
У коментарі БУГу шахтарі зазначили, що поки за домовленостями з енергетиками, викачування води з копальні не припинили.
Шахтарі кажуть, що питання з електропостачанням обіцяють вирішити 5-го лютого. Керівництво копальні повинне віднайти хоча б якусь суму на погашення заборгованості. Лише тоді підприємство зможе продовжити роботу в звичному режимі.
Нагадаємо, ДП «Волиньвугілля» восени 2020 року було знеструмлене кілька разів. В результаті чого шахти опинилися під загрозою затоплення. Однак, тоді вдалося домовитися про відтермінування відключення.
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Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, пише БУГ.
За його словами, якщо найближчим часом не відновлять електропостачання – шахту може затопити.
У коментарі БУГу шахтарі зазначили, що поки за домовленостями з енергетиками, викачування води з копальні не припинили.
Шахтарі кажуть, що питання з електропостачанням обіцяють вирішити 5-го лютого. Керівництво копальні повинне віднайти хоча б якусь суму на погашення заборгованості. Лише тоді підприємство зможе продовжити роботу в звичному режимі.
Нагадаємо, ДП «Волиньвугілля» восени 2020 року було знеструмлене кілька разів. В результаті чого шахти опинилися під загрозою затоплення. Однак, тоді вдалося домовитися про відтермінування відключення.
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