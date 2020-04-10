У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
Сьогодні, 04:13
У Солом’янському районі Києва 3 лютого затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона своєї квартири.
Повідомляє патрульна поліція Києва.
З’ясувалося що зловмисник відкрив вогонь із травматичної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини у Києві ніхто не постраждав.
Під час спілкування з поліцією чоловік пояснив, що стріляв з балкона через те, що під його вікнами постійно ходять підозрілі особи.
Пістолет та набої до нього передали для проведення експертизи.
Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє патрульна поліція Києва.
З’ясувалося що зловмисник відкрив вогонь із травматичної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини у Києві ніхто не постраждав.
Під час спілкування з поліцією чоловік пояснив, що стріляв з балкона через те, що під його вікнами постійно ходять підозрілі особи.
Пістолет та набої до нього передали для проведення експертизи.
Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
Сьогодні, 04:13
На Волині виявили продавців, які торгували рибою без документів
Сьогодні, 03:07
Волинському тренеру з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП просять присвоїти почесне звання
Сьогодні, 01:23
Повідомили причину аварійного відключення ТЕС в Енергодарі
Сьогодні, 00:27