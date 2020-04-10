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У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона

У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
У Солом’янському районі Києва 3 лютого затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона своєї квартири.

Повідомляє патрульна поліція Києва.

З’ясувалося що зловмисник відкрив вогонь із травматичної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини у Києві ніхто не постраждав.

Під час спілкування з поліцією чоловік пояснив, що стріляв з балкона через те, що під його вікнами постійно ходять підозрілі особи.

Пістолет та набої до нього передали для проведення експертизи.

У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона
У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона


Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.

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Теги: поліція. пістолет, балкон, стрілянина
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