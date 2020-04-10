У Києві чоловік стріляв у перехожих з балкона





Повідомляє патрульна поліція



З’ясувалося що зловмисник відкрив вогонь із травматичної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини у Києві ніхто не постраждав.



Під час спілкування з поліцією чоловік пояснив, що стріляв з балкона через те, що під його вікнами постійно ходять підозрілі особи.



Пістолет та набої до нього передали для проведення експертизи.







Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Солом’янському районі Києва 3 лютого затримали чоловіка, який стріляв по людях з балкона своєї квартири.Повідомляє патрульна поліція Києва З’ясувалося що зловмисник відкрив вогонь із травматичної зброї. На щастя, внаслідок стрілянини у Києві ніхто не постраждав.Під час спілкування з поліцією чоловік пояснив, що стріляв з балкона через те, що під його вікнами постійно ходять підозрілі особи.Пістолет та набої до нього передали для проведення експертизи.Після цього правоохоронці нададуть правову кваліфікацію діям чоловіка.

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