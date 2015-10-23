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Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Поліція Києва затримала чоловіка, в якого вилучили наркотики на суму близько 1,5 млн грн. Патрулюючи Святошинський район столиці, дільничні поліцейські зупинили для перевірки підозрілого чоловіка, який різко змінив напрямок руху, щойно побачив правоохоронців.

Інформують на сайті МВС.

Під час поверхневого обшуку у хлопця вилучили приблизно кілограм жовтої кристалоподібної речовини, яка, найімовірніше, є солями PVP (сильні наркотичні психостимулятори). На місце викликали слідчо-оперативну групу.

В помешканні затриманого негайно провели обшук і вилучили близько 2,5 кг канабісу, 1,5 кг PVP солей, 100 грамів порошку, який, ймовірно, є амфетаміном, рожеві пігулки, ваги та пакетики для фасування.

Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Всі докази направили на експертизу, а орієнтовна вартість вилученого, за розцінками чорного ринку, становить близько 1,5 млн грн.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 12 років в’язниці та конфіскація майна.

Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Поліцейські в Києві затримали чоловіка з наркотиками на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

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Теги: наркотики, поліція, МВС
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