Як знизити ризик раку: поради луцьких медиків





Метою кампанії є підвищення обізнаності людей про рак як один із найстрашніших і згубних захворювань нашої сучасної цивілізації. Привертаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках і повного одужання. Рак є причиною майже кожної шостої смерті у світі, повідомляє



Основними чинниками ризику розвитку онкологічних захворювань є також: вживання тютюну, алкоголю, нездорове харчування, хронічний стрес, інфекції, у тому числі викликані вірусами гепатиту B або C і деякими типами вірусу папіломи людини, і навіть вік людини. Вживання тютюну є найзначнішою окремою причиною раку, якій можна запобігти — більше 20% смертей від раку пов’язані з вживанням тютюну.



Одна п’ята частина всіх ракових захворювань у світі розвивається в результаті хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту B — рак печінки.



З віком захворюваність на рак різко зростає, найімовірніше, через накопичені з роками ризики розвитку деяких онкологічних захворювань. Загальне нагромадження ризиків збільшує тенденцією до зниження ефективності механізмів відновлення клітин по мірі старіння людини.



В Україні щороку понад 160 тис. жителів дізнаються, що вони – онкохворі. Злоякісні новоутворення уражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку, при цьому шанс захворіти істотно збільшується після 50-ти річного віку. Онкологічна захворюваність стабільно зростає на 2,6-3% на рік.



Рак як причина смерті посідає друге місце у структурі смертності населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров’я наших співвітчизників.



Наразі вже відомо, що виникненню 43% ракових захворювань можна було б запобігти, дотримуючись елементарних норм здорової поведінки: відмови від куріння ; (близько 70% тягаря раку легенів може бути обумовлено одним лише курінням), фізична активність; збалансована та здорова їжа; своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки; утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії; своєчасна діагностика і увага до власного здоров’я.



Напрямок, пов’язаний з профілактикою і лікуванням онкологічних захворювань в охороні здоров’я є найбільш пріоритетним.



Першочерговим завданням є активізація роботи щодо підвищення мотивації населення на ведення здорового способу життя, підвищення рівня інформованості на предмет онконастороженості, факторів ризику розвитку онкологічних захворювань і їх корекції, методів профілактики розвитку раку.



12 способів знизити ризик розвитку раку:



Не куріть. Не вживайте ніяких видів тютюнової продукції.

Зробіть свій будинок вільним від тютюнового диму. Сприяйте створенню бездимного середовища на своєму робочому місці.



Підтримуйте нормальну вагу тіла.



Будьте фізично активними у повсякденному житті. Обмежте кількість часу, який ви проводите сидячи.



Дотримуйтесь здорового раціону харчування: вживайте в їжу велику кількість цільних злаків, бобових, овочів і фруктів.



Обмежте вживання висококалорійних продуктів (з високим вмістом цукру або жиру) і уникайте вживання підсолоджених напоїв.



Уникайте вживання в їжу м’ясної продукції, підданої технологічній обробці і продуктів з високим вмістом солі.



Якщо ви вживаєте алкогольні напої, обмежте їх споживання. Повна відмова від вживання алкоголю може запобігти розвитку раку.



Уникайте надмірного впливу сонячних променів, особливо на дітей. Використовуйте засоби захисту від сонячних променів. Не користуйтеся соляріями.



На робочому місці захищайте себе від впливу речовин, які викликають рак, дотримуючись правил з охорони та гігієни праці.



З’ясуйте, чи не піддаєтеся ви впливу радіації внаслідок високого рівня природного опромінення радоном в житловому приміщенні. Проведіть заходи зі зниження високого рівня радону.



Для жінок:



– Якщо у вас є така можливість, годуйте свою дитину грудним молоком. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку у матері.



Обмежте використання гормональної терапії, що підвищує ризик розвитку деяких видів раку.



Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію проти:



– Гепатиту В (для новонароджених).



– Вірусу папіломи людини (для дівчаток).



Скористайтеся послугами організованих програм скринінгу на рак:



– Рак прямої кишки (чоловіки та жінки в оглядових кабінетах поліклінік).



– Рак грудей (жінки).



– Рак шийки матки (жінки).



Таким чином, якщо вести здоровий спосіб життя і грамотно проводити профілактику раку, ризик захворіти можна значно знизити, а лікування, яке було почате на ранніх стадіях захворювання, дає хороші результати і збільшує шанси на довголіття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всесвітній день боротьби проти раку відзначають щорічно 4 лютого за ініціативою «Міжнародного союзу проти раку» (UICC). Його метою є підвищення обізнаності людей про рак, як одного з найбільш важких захворювань сучасності, а також привернення уваги громадськості до його запобігання, виявлення та лікування. Тема Всесвітнього дня боротьби з раком в 2019-2021 роках: «Я є і буду».Метою кампанії є підвищення обізнаності людей про рак як один із найстрашніших і згубних захворювань нашої сучасної цивілізації. Привертаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання, можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках і повного одужання. Рак є причиною майже кожної шостої смерті у світі, повідомляє управління охорони здоров'я Луцької міської ради Основними чинниками ризику розвитку онкологічних захворювань є також: вживання тютюну, алкоголю, нездорове харчування, хронічний стрес, інфекції, у тому числі викликані вірусами гепатиту B або C і деякими типами вірусу папіломи людини, і навіть вік людини. Вживання тютюну є найзначнішою окремою причиною раку, якій можна запобігти — більше 20% смертей від раку пов’язані з вживанням тютюну.Одна п’ята частина всіх ракових захворювань у світі розвивається в результаті хронічної інфекції. Так, наприклад, вірус папіломи людини (ВПЛ) викликає рак шийки матки, а вірус гепатиту B — рак печінки.З віком захворюваність на рак різко зростає, найімовірніше, через накопичені з роками ризики розвитку деяких онкологічних захворювань. Загальне нагромадження ризиків збільшує тенденцією до зниження ефективності механізмів відновлення клітин по мірі старіння людини.В Україні щороку понад 160 тис. жителів дізнаються, що вони – онкохворі. Злоякісні новоутворення уражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку, при цьому шанс захворіти істотно збільшується після 50-ти річного віку. Онкологічна захворюваність стабільно зростає на 2,6-3% на рік.Рак як причина смерті посідає друге місце у структурі смертності населення України і разом з серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров’я наших співвітчизників.Наразі вже відомо, що виникненню 43% ракових захворювань можна було б запобігти, дотримуючись елементарних норм здорової поведінки: відмови від куріння ; (близько 70% тягаря раку легенів може бути обумовлено одним лише курінням), фізична активність; збалансована та здорова їжа; своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки; утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії; своєчасна діагностика і увага до власного здоров’я.Напрямок, пов’язаний з профілактикою і лікуванням онкологічних захворювань в охороні здоров’я є найбільш пріоритетним.Першочерговим завданням є активізація роботи щодо підвищення мотивації населення на ведення здорового способу життя, підвищення рівня інформованості на предмет онконастороженості, факторів ризику розвитку онкологічних захворювань і їх корекції, методів профілактики розвитку раку.Не куріть. Не вживайте ніяких видів тютюнової продукції.Зробіть свій будинок вільним від тютюнового диму. Сприяйте створенню бездимного середовища на своєму робочому місці.Підтримуйте нормальну вагу тіла.Будьте фізично активними у повсякденному житті. Обмежте кількість часу, який ви проводите сидячи.Дотримуйтесь здорового раціону харчування: вживайте в їжу велику кількість цільних злаків, бобових, овочів і фруктів.Обмежте вживання висококалорійних продуктів (з високим вмістом цукру або жиру) і уникайте вживання підсолоджених напоїв.Уникайте вживання в їжу м’ясної продукції, підданої технологічній обробці і продуктів з високим вмістом солі.Якщо ви вживаєте алкогольні напої, обмежте їх споживання. Повна відмова від вживання алкоголю може запобігти розвитку раку.Уникайте надмірного впливу сонячних променів, особливо на дітей. Використовуйте засоби захисту від сонячних променів. Не користуйтеся соляріями.На робочому місці захищайте себе від впливу речовин, які викликають рак, дотримуючись правил з охорони та гігієни праці.З’ясуйте, чи не піддаєтеся ви впливу радіації внаслідок високого рівня природного опромінення радоном в житловому приміщенні. Проведіть заходи зі зниження високого рівня радону.Для жінок:– Якщо у вас є така можливість, годуйте свою дитину грудним молоком. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку у матері.Обмежте використання гормональної терапії, що підвищує ризик розвитку деяких видів раку.Подбайте про те, щоб ваші діти пройшли вакцинацію проти:– Гепатиту В (для новонароджених).– Вірусу папіломи людини (для дівчаток).Скористайтеся послугами організованих програм скринінгу на рак:– Рак прямої кишки (чоловіки та жінки в оглядових кабінетах поліклінік).– Рак грудей (жінки).– Рак шийки матки (жінки).Таким чином, якщо вести здоровий спосіб життя і грамотно проводити профілактику раку, ризик захворіти можна значно знизити, а лікування, яке було почате на ранніх стадіях захворювання, дає хороші результати і збільшує шанси на довголіття.

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