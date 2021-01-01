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Курс валют у Луцьку на 4 лютого: долар і євро стрімко падають

Курс валют у Луцьку на 4 лютого: долар і євро стрімко падають
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.90, а продаж – 28.10.

Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 34.00.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.47, продаж – 7.54.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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