Курс валют у Луцьку на 4 лютого: долар і євро стрімко падають
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.90, а продаж – 28.10.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 34.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.47, продаж – 7.54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 34.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.47, продаж – 7.54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 4 лютого: долар і євро стрімко падають
Сьогодні, 09:12
Як знизити ризик раку: поради луцьких медиків
Сьогодні, 09:11
В Україні – понад 5 тисяч нових інфікованих коронавірусом, виявлених за добу, на Волині – 112
Сьогодні, 08:54