У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет





Зокрема вранці 3 лютого до служби 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі між містом Ківерці та селом Озеро Ківерцівського району у кюветі опинилися два легкові автомобілі.



На місце події направили рятувальників. За допомогою буксирувального троса співробітники ДСНС витягнули автомобілі з кювету та встановили на дорожнє покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині із кюветів витягнули дві автівки.Зокрема вранці 3 лютого до служби 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі між містом Ківерці та селом Озеро Ківерцівського району у кюветі опинилися два легкові автомобілі.На місце події направили рятувальників. За допомогою буксирувального троса співробітники ДСНС витягнули автомобілі з кювету та встановили на дорожнє покриття.

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