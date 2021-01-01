У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 09:25
На Волині із кюветів витягнули дві автівки.
Зокрема вранці 3 лютого до служби 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі між містом Ківерці та селом Озеро Ківерцівського району у кюветі опинилися два легкові автомобілі.
На місце події направили рятувальників. За допомогою буксирувального троса співробітники ДСНС витягнули автомобілі з кювету та встановили на дорожнє покриття.
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Зокрема вранці 3 лютого до служби 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі між містом Ківерці та селом Озеро Ківерцівського району у кюветі опинилися два легкові автомобілі.
На місце події направили рятувальників. За допомогою буксирувального троса співробітники ДСНС витягнули автомобілі з кювету та встановили на дорожнє покриття.
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