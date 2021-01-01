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У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет

У Ківерцівському районі дві автівки злетіли у кювет
На Волині із кюветів витягнули дві автівки.

Зокрема вранці 3 лютого до служби 101 надійшло повідомлення, що на автодорозі між містом Ківерці та селом Озеро Ківерцівського району у кюветі опинилися два легкові автомобілі.

На місце події направили рятувальників. За допомогою буксирувального троса співробітники ДСНС витягнули автомобілі з кювету та встановили на дорожнє покриття.


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Теги: кювет, авто, Волинь
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