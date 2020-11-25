У Запоріжжі горіла лікарня для хворих на коронавірус: загинуло троє пацієнтів і медик. ФОТО. ВІДЕО





Подробиці трагедії повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сьогодні, 4 лютого, - пише



"В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом", - розповіла вона.



Наразі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України).



"Повідомлення про загоряння надійшло напередодні о 23:29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. 8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні", - повідомила Ірина Венедиктова.



Причини загоряння встановлюють. За словами генпрокурорки, уже допитали 5 осіб. Слідчі дії тривають.



Голова Запорізької ОДА Олександр Старуха розповів, що пожежа спалахнула на першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м². Загинули четверо людей.



Всього у п'ятиповерховому корпусі інфекційної лікарні перебували 29 осіб, було евакуйовано увесь перший поверх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі в ніч на 4 лютого трапилася пожежа в одному з корпусів обласної інфекційної лікарні, у якій перебувають пацієнти з коронавірусом. Загинуло 4 людини, двоє постраждали. На ранок стало відомо про ще двох медпрацівників, які отримали травми.Подробиці трагедії повідомила генеральна прокуроркасьогодні, 4 лютого, - пише ТСН. "В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом", - розповіла вона.Наразі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч.2 ст. 270 КК України)."Повідомлення про загоряння надійшло напередодні о 23:29. В осередку небезпеки перебували 12 людей. 8 осіб врятовані, 2 з них - ще один анестезіолог та медбрат постраждали внаслідок пожежі. Потерпілі з опіками та отруєнням продуктами горіння доставлені до лікарні", - повідомила Ірина Венедиктова.Причини загоряння встановлюють. За словами генпрокурорки, уже допитали 5 осіб. Слідчі дії тривають.Голова Запорізької ОДАрозповів, що пожежа спалахнула на першому поверсі в реанімації, в одній з палат на 20 м². Загинули четверо людей.Всього у п'ятиповерховому корпусі інфекційної лікарні перебували 29 осіб, було евакуйовано увесь перший поверх.

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