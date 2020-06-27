Повідомили, які села на Волині може затопити під час весняних паводків

На Волині затвердили Регіональний план основних заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області щодо підготовки та пропуску паводків льодоходу, повені та паводків у 2021 році.Таке рішення прийняли учасники в ході чергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій під керівництвом голови облдержадміністрації, 3 лютого 2021 року, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нестабільні погодні умови, снігопади та дощі, які останнім часом спостерігаються на Волині, підвищують ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підтопленнями населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Відтак, учасники сьогоднішнього засідання обговорили готовність обласних профільних служб до роботи у режимі ліквідації наслідків паводків та пропуску льодоходу, повені.За даними Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, наразі затоплень та підтоплень територій населених пунктів і сільськогосподарських угідь немає. Води усіх річок на території області перебувають в руслах.Це підтвердив і директор Волинського обласного центру з гідрометеорології. За його словами, цієї зими рівень води у річках області вищий, ніж минулого року. Хоча станом на 1 лютого 2021 року спостерігалось незначне зниження рівнів води в межах 1-9 см, все ж рівні води є вищими у порівняні з торішніми рівнями лютого на 41-111 см та вищі за середні багаторічні рівні.«Аналізуючи гідрометеорологічну ситуацію станом на 1 лютого 2021 року, водопілля на річках області може пройти в межах середніх багаторічних значень, – розповів Ростислав Бондарук. – Прогноз елементів весняного водопілля буде складено 22 лютого 2021 року Українським Гідрометцентром».Не зважаючи на таку статистику, обласні профільні служби все ж готуються прийняти весняно-водяні виклики.Зокрема, водогосподарськими організаціями області очищено від замулення 74,3 км міжгосподарських та 15 км внутрішньогосподарських каналів, відремонтовано 229 гідротехнічних споруд, відремонтовано 7,5 км державних захисних дамб, підготовлено до роботи 44 польдерних насосних станцій.Також уточнені межі зон можливого затоплення повеневими водами річок територій населених пунктів та сільськогосподарських угідь.Відтак, можливі підтоплення 6 населених пунктів у Ковельському районі – сіл Щедрогір, Підгір'я, Тур,Заболоття, Річиця та центральна частина с. Скиби.У Камінь-Каширському районі можливе підтоплення територій 12 населених пунктів – сіл Зарудчі, Заріка, Хоцунь, Цир, Седлище, Бучин, Велика Глуша, Мала Глуша, Видерта, Хотешів, Бузаки, Ворокомле.Окрім цього, до роботи підготовлено 16 аварійних бригад в кількості 149 осіб, за якими закріплено 52 одиниці техніки.До весняних паводків підготувалися і в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Як розповів керівник структури, до ліквідації наслідків повені та відкачування талих поверхневих вод у бойовому розрахунку пожежно-рятувальних підрозділів в постійній готовності знаходяться 4 автомобільні пожежні насосні станції (міста Луцьк, Ковель, Камінь-Каширський та смт Ратне), 4 рукавних автомобілів та 66 пожежних автоцистерн з насосним обладнанням, з яких 40 – підвищеної прохідності (на базі ЗІЛ-131, КАМАЗ та МАЗ), крім того, готові до застосування 45 переносних мотопомп.Готова до виконання дій за призначенням інженерна техніка, зокрема: БАТ-2, бульдозер ДЗ-171, плаваючий транспортер ПТС-М, який знаходиться в м.Камінь-Каширський, тягач МАЗ-537 для їх перевезення та автомобільний кран.Окрім того, на озброєнні групи водолазно-рятувальних робіт готовий до виконання дій за призначенням катер на повітряній подушці «МАРС-700», який забезпечує підвищену мобільність під час рятування людей на воді.«Загалом сили й засоби управління ДСНС у Волинській області готові до виконання робіт з ліквідації наслідків можливої повені та надання допомоги постраждалому населенню», – наголосив керівник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області.«Сподіваюся, що критичних ситуацій, пов’язаних з весняним водопіллям, на Волині не буде. Але все ж ми повинні бути готовими до можливих весняних викликів, – наголосив голова облдержадміністрації. – Відтак, прошу тримати ситуацію на контролі та мені особисто повідомляти про загрозливі стани у районах області з високим рівнем ймовірності підтоплень поверхневими водами».