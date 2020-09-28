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На волинських дорогах шукатимуть місця, де стається найбільше аварій

На волинських дорогах шукатимуть місця, де стається найбільше аварій
У Волинській області виявлятимуть ділянки концентрації дорожньо-транспортних пригод та розроблять заходи щодо їх ліквідації на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

Відповідно до технічного завдання, мета і призначення робіт - на підставі детального аналізу аварійності та комісійного обстеження місць та ділянок автомобільних доріг з підвищеним рівнем аварійності вжити заходів, які забезпечать покращення дорожніх умов та попередять скоєння аварійності, пов’язаної з незадовільним станом автомобільних доріг.

Звіт міститиме: відомості покілометрового розподілу ДТП (в т.ч. ДТП з матеріальним збитком) на автомобільних дорогах загального користування державного значення за трирічний період; ідентифікацію ділянок (місць) концентрації за даними аналізу аварійності за останні три календарні роки; складання карток обліку визначених ділянок концентрації ДТП для подальшого їх опрацювання при обстеженні у 2021 році; простеження динаміки аварійності на існуючих ділянках концентрації ДТП; аналіз аварійності на ділянках концентрації ДТП.

Також експерти мають визначити інтенсивність руху на ділянках чи місцях концентрації аварій експрес-методом та надати інформацію про призначення додаткових заходів щодо удосконалення дорожніх умов на ділянках концентрації автопригод.

Загалом передбачили на надання послуг у Службі автомобільних доріг області 253 000 гривень.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: аварії, ДТП, тендер, закупівля
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