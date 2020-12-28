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У Ковелі злодій скоїв крадіжку в аптеці

У Ковелі злодій скоїв крадіжку в аптеці
Ковельські поліцейські відшукали чоловіка, що вчинив грабіж.

Та, 3 лютого до поліції надійшло повідомлення від працівників однієї з аптек міста про вчинення грабежу, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Як з’ясувалось, спритник зайшовши в приміщення аптеки викрав опорну палицю.

Патрульні поліцейські встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 64-річний ковельчанин. Викрадену палицю вилучили та повернуть власникам аптеки.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 186 ( Грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває слідство.


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Теги: злодій, крадіжка
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