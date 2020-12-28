У Ковелі злодій скоїв крадіжку в аптеці
Сьогодні, 10:47
Ковельські поліцейські відшукали чоловіка, що вчинив грабіж.
Та, 3 лютого до поліції надійшло повідомлення від працівників однієї з аптек міста про вчинення грабежу, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Як з’ясувалось, спритник зайшовши в приміщення аптеки викрав опорну палицю.
Патрульні поліцейські встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 64-річний ковельчанин. Викрадену палицю вилучили та повернуть власникам аптеки.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 186 ( Грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває слідство.
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Та, 3 лютого до поліції надійшло повідомлення від працівників однієї з аптек міста про вчинення грабежу, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Як з’ясувалось, спритник зайшовши в приміщення аптеки викрав опорну палицю.
Патрульні поліцейські встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 64-річний ковельчанин. Викрадену палицю вилучили та повернуть власникам аптеки.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 186 ( Грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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