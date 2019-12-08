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У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби

У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби
У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.

Відповідне розпорядження підписав голова ОДА, - йдеться на сайті Запорізької облдержадміністрації.

На території області приспустять Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасують всі розважальні заходи, внесуть зміни до програми теле- та радіомовлення.





Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

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Теги: День жалоби, Запоріжжя, пожежа
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