У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби





Відповідне розпорядження підписав голова ОДА, - йдеться на сайті Запорізької облдержадміністрації.



На території області приспустять Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасують всі розважальні заходи, внесуть зміни до програми теле- та радіомовлення.











Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області 5 лютого оголосили днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні.Відповідне розпорядження підписав голова ОДА, - йдеться на сайті Запорізької облдержадміністрації.На території області приспустять Державні Прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасують всі розважальні заходи, внесуть зміни до програми теле- та радіомовлення.Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

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