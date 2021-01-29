У Луцьку пофарбують та забрендують старі тролейбуси



реалізації проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту”.



Про це йдеться у відповідній закупівлі на



Виконавець зобов’язаний надати послугу з фарбування та брендування 17 тролейбусів відповідно до затвердженого дизайну.



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Так, вдихнуть нове життя у тролейбуси від 1983 року випуску до 2008 року. Серед них марки - ЗІУ, "Jelcz", SAM та "Богдан". Зокрема, проведуть фарбування в 2 шари бортів транспортного засобу (без даху), усунуть дефекти фарбування (при наявності), зроблять брендування згідно з макетами.



Загалом на виконання робіт передбачили 195 000 гривень.



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