У Луцьку пофарбують та забрендують старі тролейбуси
Сьогодні, 11:18
У Луцьку виконають фарбування та брендування тролейбусів в рамках
реалізації проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту”.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на ProZorro.
Виконавець зобов’язаний надати послугу з фарбування та брендування 17 тролейбусів відповідно до затвердженого дизайну.
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Так, вдихнуть нове життя у тролейбуси від 1983 року випуску до 2008 року. Серед них марки - ЗІУ, "Jelcz", SAM та "Богдан". Зокрема, проведуть фарбування в 2 шари бортів транспортного засобу (без даху), усунуть дефекти фарбування (при наявності), зроблять брендування згідно з макетами.
Загалом на виконання робіт передбачили 195 000 гривень.
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реалізації проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту”.
Про це йдеться у відповідній закупівлі на ProZorro.
Виконавець зобов’язаний надати послугу з фарбування та брендування 17 тролейбусів відповідно до затвердженого дизайну.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Так, вдихнуть нове життя у тролейбуси від 1983 року випуску до 2008 року. Серед них марки - ЗІУ, "Jelcz", SAM та "Богдан". Зокрема, проведуть фарбування в 2 шари бортів транспортного засобу (без даху), усунуть дефекти фарбування (при наявності), зроблять брендування згідно з макетами.
Загалом на виконання робіт передбачили 195 000 гривень.
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