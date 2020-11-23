На Волині під час застілля 24-річний хлопець жорстоко побив товариша

Поліцейські затримали волинянина за побиття чоловіка.Так, до Володимир-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні, що до них доставили 46-річного чоловіка із травмами голови, його госпіталізували, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські з’ясували причини та обставини отримання потерпілим тілесних ушкоджень. Зловмисника, причетного до скоєння злочину, затримали.Встановили, що трапився інцидент під час застілля. У потерпілого із товаришем виникла бійка, внаслідок якої 24-річний місцевий житель умисно наніс йому травми голови. Чоловіка госпіталізували до лікарні.Слідчі кваліфікували подію за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Кривдника поліцейські затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів. Наразі вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.