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Представники волинської громади ПЦУ другий день протестують під стінами ОДА. ВІДЕО

Представники волинської громади ПЦУ другий день протестують під стінами ОДА. ВІДЕО
4-го лютого представники громади ПЦУ вже другий день поспіль протестують у Волинській обласній державній адміністрації.

Прихожани та отець Сергій Місан вимагають зустрічі з головою ОДА Юрієм Погуляйком, повідомляє "Буг".

Як розповідають, документи на храм преподобного Сергія Радонежського були готові ще в середині січня, проте чомусь до 4-го лютого їх не реєструють. Через таку бездіяльність, яку, думають прихожани, вчиняють в області умисно, люди й приїхали до Луцька.

Обіцяють, якщо процедуру реєстрації не запустять та не вислухають їх, вдадуться до рішучіших дій.

Нагадаємо, процес перереєстрації громади Розпочали минулого року після подій, коли священник УПЦ Олексій Шаран привітав Путіна з іменинами. Вчора, 3 лютого, 20 осіб із села Галинівка Володимир-Волинського району з дев'ятої години ранку чекали зустрічі з головою Волинської облдержадміністрації Юрієм Погуляйком, щоб запитати у нього, коли ж згідно з документами їхня церква перейде з УПЦ в ПЦУ. Не дочекавшись зустрічі, люди продовжили акцію протесту 4 лютого.


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Теги: Галинівка, акція протесту, Волинська ОДА, ПЦУ
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