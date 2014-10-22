Представники волинської громади ПЦУ другий день протестують під стінами ОДА. ВІДЕО





Прихожани та отець Сергій Місан вимагають зустрічі з головою ОДА Юрієм Погуляйком, повідомляє



Як розповідають, документи на храм преподобного Сергія Радонежського були готові ще в середині січня, проте чомусь до 4-го лютого їх не реєструють. Через таку бездіяльність, яку, думають прихожани, вчиняють в області умисно, люди й приїхали до Луцька.



Обіцяють, якщо процедуру реєстрації не запустять та не вислухають їх, вдадуться до рішучіших дій.



Нагадаємо, процес перереєстрації громади Розпочали Олексій Шаран привітав Путіна з іменинами. Вчора, 3 лютого, 20 осіб із села Галинівка Володимир-Волинського району з дев'ятої години ранку чекали зустрічі з головою Волинської облдержадміністрації Юрієм Погуляйком, щоб запитати у нього, коли ж згідно з документами їхня церква перейде з УПЦ в ПЦУ. Не дочекавшись зустрічі, люди продовжили акцію протесту 4 лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4-го лютого представники громади ПЦУ вже другий день поспіль протестують у Волинській обласній державній адміністрації.Прихожани та отецьвимагають зустрічі з головою ОДА, повідомляє "Буг". Як розповідають, документи на храм преподобного Сергія Радонежського були готові ще в середині січня, проте чомусь до 4-го лютого їх не реєструють. Через таку бездіяльність, яку, думають прихожани, вчиняють в області умисно, люди й приїхали до Луцька.Обіцяють, якщо процедуру реєстрації не запустять та не вислухають їх, вдадуться до рішучіших дій.Нагадаємо, процес перереєстрації громади Розпочали минулого року після подій, коли священник УПЦ привітав Путіна з іменинами. Вчора, 3 лютого,з головою Волинської облдержадміністрації Юрієм Погуляйком, щоб запитати у нього, коли ж згідно з документами їхня церква перейде з УПЦ в ПЦУ. Не дочекавшись зустрічі, люди продовжили акцію протесту 4 лютого.

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