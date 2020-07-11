У Ковелі думають про перенесення Дня міста





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Чайка.



Так, перенести святкування Дня міста пропонують на третю неділю вересня.



"Виношу це питання в публічну площину, тому що маємо ще минулоріч зареєстровану електронну петицію, яка набрала 170 підписів. У ній - пропозиція перенести святкування Дня міста на третю неділю вересня", - написав Ігор Чайка.



Як він зауважив, попередній міський голова доручив винести це питання на розгляд постійних депутатських комісій та колегії, щоб остаточне рішення прийняти на черговій сесії. Але тоді, через високий рівень захворюваності на COVID-19, засідання не відбулося. Тож питання лишилося відкритим.



"Буду вдячний за відповіді на питання за цим посиланням, щоб до роботи комісій більш предметно розуміти необхідність перенесення дати святкування Дня міста і отримати більш об'ємну загальну картину, а в результаті - виважене рішення", - підрезюмував міський голова Ковеля.



Проголосувати можна за цим посиланням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі обговорюють можливе перенесення святкування Дня міста у зв'язку з петицією, що набрала необхідну для винесення в публічну площину кількість голосів.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер КовеляТак, перенести святкування Дня міста пропонують на третю неділю вересня."Виношу це питання в публічну площину, тому що маємо ще минулоріч зареєстровану електронну петицію, яка набрала 170 підписів. У ній - пропозиція перенести святкування Дня міста на третю неділю вересня", - написав Ігор Чайка.Як він зауважив, попередній міський голова доручив винести це питання на розгляд постійних депутатських комісій та колегії, щоб остаточне рішення прийняти на черговій сесії. Але тоді, через високий рівень захворюваності на COVID-19, засідання не відбулося. Тож питання лишилося відкритим."Буду вдячний за відповіді на питання за цим посиланням, щоб до роботи комісій більш предметно розуміти необхідність перенесення дати святкування Дня міста і отримати більш об'ємну загальну картину, а в результаті - виважене рішення", - підрезюмував міський голова Ковеля.Проголосувати можна за

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