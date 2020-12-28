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В Україні продовжать карантин

В Україні продовжать карантин
В Україні подовжать карантин до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Про це 4 лютого заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Європейській бізнес асоціації, пише "ТСН".

Прем'єр зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення та перехід до адаптивної форми карантину.

"Карантин ми буде продовжувати до 30 квітня. Але я вже говорив, що це, сокріше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин завершиться ... Він триватиме в тій чи іншій формі, можливо, з ослаблениями. Можливо, він буде адаптивним і в залежності від того, як будуть штами вірусу розвиватися ... він може змінюватися. Не треба мати ніяких ілюзій, ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, що Кабінет міністрів хоче повернути Україну до моделі поділу на зони карантину. Епідеміологічна ситуація нібито дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватися різні рівні епідеміологічної безпеки: зелений, жовтий, помаранчевий або червоний.

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Теги: Україна, карантин, прожовження, весна
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Коментарі 1
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Захворюваність не зменьшується, вакцини немає і не відомо коли буде і яка - то що ще очікувати?!
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