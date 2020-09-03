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У волинській лікарні медики врятували ногу чоловіку, провівши стентування

У волинській лікарні медики врятували ногу чоловіку, провівши стентування
У ковельській лікарні медики провели операцію чоловікові, врятувавши ногу. У хворого була загроза втратити нижню кінцівку.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Повідомляють, що чоловік звернувся до Ковельського МТМО зі скаргами на біль у правій нозі та кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі та заважала пацієнту нормально пересуватись.

Медики вирішили провести дослідження судин (ангіографію) ураженої кінцівки, у ході якої виявили порушення кровотоку у стегновій артерії.

Врятувати ногу чоловіку можна було лише провівши стентування. Команда судинних хірургів на чолі з Олександром Голубом успішно виконала малоінвазивне оперативне втручання з відновлення кровопостачання.

Стент був встановлений усього через один прокол. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити коридорами лікарні. А через три дні поїхати додому.

Результат проведеної операції ви також можете бачити на зображеннях артерій, зроблених після завершенню стентування.


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Теги: медики, нога, порятунок, Ковель
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