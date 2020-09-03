У волинській лікарні медики врятували ногу чоловіку, провівши стентування

У ковельській лікарні медики провели операцію чоловікові, врятувавши ногу. У хворого була загроза втратити нижню кінцівку.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Повідомляють, що чоловік звернувся до Ковельського МТМО зі скаргами на біль у правій нозі та кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі та заважала пацієнту нормально пересуватись.Медики вирішили провести дослідження судин (ангіографію) ураженої кінцівки, у ході якої виявили порушення кровотоку у стегновій артерії.Врятувати ногу чоловіку можна було лише провівши стентування. Команда судинних хірургів на чолі зуспішно виконала малоінвазивне оперативне втручання з відновлення кровопостачання.Стент був встановлений усього через один прокол. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити коридорами лікарні. А через три дні поїхати додому.Результат проведеної операції ви також можете бачити на зображеннях артерій, зроблених після завершенню стентування.