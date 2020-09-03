У волинській лікарні медики врятували ногу чоловіку, провівши стентування
Сьогодні, 12:02
У ковельській лікарні медики провели операцію чоловікові, врятувавши ногу. У хворого була загроза втратити нижню кінцівку.
Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Повідомляють, що чоловік звернувся до Ковельського МТМО зі скаргами на біль у правій нозі та кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі та заважала пацієнту нормально пересуватись.
Медики вирішили провести дослідження судин (ангіографію) ураженої кінцівки, у ході якої виявили порушення кровотоку у стегновій артерії.
Врятувати ногу чоловіку можна було лише провівши стентування. Команда судинних хірургів на чолі з Олександром Голубом успішно виконала малоінвазивне оперативне втручання з відновлення кровопостачання.
Стент був встановлений усього через один прокол. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити коридорами лікарні. А через три дні поїхати додому.
Результат проведеної операції ви також можете бачити на зображеннях артерій, зроблених після завершенню стентування.
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Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Повідомляють, що чоловік звернувся до Ковельського МТМО зі скаргами на біль у правій нозі та кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі та заважала пацієнту нормально пересуватись.
Медики вирішили провести дослідження судин (ангіографію) ураженої кінцівки, у ході якої виявили порушення кровотоку у стегновій артерії.
Врятувати ногу чоловіку можна було лише провівши стентування. Команда судинних хірургів на чолі з Олександром Голубом успішно виконала малоінвазивне оперативне втручання з відновлення кровопостачання.
Стент був встановлений усього через один прокол. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити коридорами лікарні. А через три дні поїхати додому.
Результат проведеної операції ви також можете бачити на зображеннях артерій, зроблених після завершенню стентування.
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